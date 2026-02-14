Στις 23 Μαρτίου ξεκινά στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη, την ερχόμενη εβδομάδα η κλήρωση της έδρας

Με ηλεκτρονική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στο Εφετείο Λάρισας θα αναδειχθεί η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, το οποίο θα αναλάβει την εκδίκαση της υπόθεσης για το δυστύχημα των Τεμπών. Από την κλήρωση για τις υπηρεσίες του Μαρτίου θα προκύψουν οι δικαστές που θα καθίσουν στην έδρα κατά την έναρξη της δίκης, η οποία έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου.

Η συγκρότηση της έδρας αποτελεί το τελευταίο ανοιχτό ζήτημα πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, καθώς το θέμα της αίθουσας έχει ήδη επιλυθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Άρειος Πάγος έκρινε οριστικά το ζήτημα της καταλληλότητας του χώρου διεξαγωγής της δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι ορισμένες οικογένειες θυμάτων, μέσω της συνηγόρου τους Μαρίας Χατζηκωνσταντίνου, είχαν ζητήσει τη μεταφορά της δίκης εκτός Λάρισας, επικαλούμενες ζητήματα υποδομών και ασφαλούς διεξαγωγής. Το αίτημα απορρίφθηκε από το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου και έτσι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κανονικά στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το larissanet, η εκδίκαση θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην ΤΕΙ Λάρισας). Στον χώρο συνεχίζονται οι παρεμβάσεις, ώστε να είναι πλήρως έτοιμος έως την έναρξη της δίκης. Η κύρια αίθουσα έχει επιφάνεια 283,75 τετραγωνικά μέτρα, ενώ προβλέπεται η τοποθέτηση οθονών και σε άλλους χώρους που θα λειτουργούν ως ακροατήριο για την παρακολούθηση της διαδικασίας. Έχουν επίσης διαμορφωθεί βοηθητικοί χώροι για δημοσιογράφους και δικηγόρους, καθώς και αίθουσα σύσκεψης για τους δικαστές. Εξωτερικά, από το καλοκαίρι έχει εγκατασταθεί περίφραξη περιμετρικά του κτιρίου, μαζί με τρία φυλάκια, ενώ αναμένεται και η τοποθέτηση καμερών.

Πρόσφατα παραδόθηκε και το μεταφρασμένο στα ιταλικά κλητήριο θέσπισμα που αφορά δύο στελέχη της Hellenic Train, τα οποία κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για παραλείψεις σχετικές με τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSMR-R.

Συνολικά, στην υπόθεση κατηγορούνται 36 πρώην και νυν στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών. Οι αποδιδόμενες ευθύνες εκτείνονται από ανθρώπινα λάθη έως διαχρονικές ελλείψεις στον τομέα της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Οι 33 από τους 36 αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, και την κακουργηματική κατηγορία του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.