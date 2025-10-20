Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε πατέρας που ξυλοκόπησε τη 15χρονη κόρη του επειδή του έριξε γροθιά στο κεφάλι

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρέθηκε ένας πατέρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ξυλοκόπησε την 15χρονη κόρη του, όταν εκείνη του επιτέθηκε με γροθιά στο κεφάλι.

Ο καβγάς, που αργότερα κλιμακώθηκε, ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής, 12 Οκτωβρίου, με αφορμή ότι η ανήλικη άργησε να επιστρέψει στο σπίτι έπειτα από έξοδο με φίλους. Συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, όταν ο πατέρας της ζήτησε να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει από το σπίτι, προκειμένου –όπως είπε– να την τιμωρήσει.

Η 15χρονη εκμυστηρεύτηκε όσα είχαν προηγηθεί στη μητέρα της καλύτερής της φίλης και μαζί πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου υπέβαλαν καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο, το μεσημέρι της Δευτέρας της τηλεφώνησε η ανήλικη και της είπε ότι τη χτύπησε ο πατέρας της.

«Έκλαιγε και μου ανέφερε ότι “αυτή τη φορά με χτύπησε πάρα πολύ”. Της είπα να πάει σε μια κοντινή στάση λεωφορείου και να με περιμένει», είπε η μάρτυρας, προσθέτοντας ότι η 15χρονη είχε σημάδια στα χέρια της και μέχρι να φτάσουν στο αστυνομικό τμήμα της διηγήθηκε τι είχε συμβεί.

«Την Κυριακή βγήκε βόλτα και άργησε να γυρίσει. Μου είπε ότι ο πατέρας της την χτύπησε με χαστούκια. Την επόμενη ημέρα την περίμενε να επιστρέψει από το σχολείο και την ξαναχτύπησε στο κεφάλι. Από τη Δευτέρα που έκανε την καταγγελία την φιλοξενώ στο σπίτι μου. Όσες ημέρες είναι σε εμένα, δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς από την οικογένειά της. Δεν έχει επικοινωνήσει κανείς και το παιδί δεν έχει γενικά σε ποιον να μιλήσει», συμπλήρωσε.

Κατά την ακροαματική διαδικασία διαβάστηκε και η κατάθεση που έδωσε η ανήλικη στους αστυνομικούς, παρουσία παιδοψυχολόγου. Όπως είπε, ο πατέρας της έχει την επιμέλειά της, καθώς η μητέρα της εργάζεται σεζόν σε νησί, ωστόσο η ίδια δεν λαμβάνει καμία φροντίδα από εκείνον.

«Μένω όλη την ώρα στο διαμέρισμα της γιαγιάς μου που είναι από κάτω και ανεβαίνω στο σπίτι μόνο για να κοιμηθώ. Με τον μπαμπά μου έχουμε συχνούς καβγάδες. Την Κυριακή ενημέρωσα ότι θα αργήσω και όταν επέστρεψα δε μου άνοιγε την πόρτα. Στις 11.30 το βράδυ βάρεσε με κλωτσιά την πόρτα και μου είπε να μαζέψω τα πράγματά μου και να φύγω, γιατί “δε με θέλουν εκεί”. Με έσπρωξε δυνατά, έπεσα κάτω και όταν σηκώθηκα του έριξα γροθιά στο σαγόνι. Με τράβηξε δυνατά από τα χέρια και με χτυπούσε δυνατά με φάπες. Η γιαγιά μου είπε “καλά να πάθεις”. Τότε έφυγα μια βόλτα για να καταλάβω τι έγινε. Όταν γύρισα, μπήκα στο κινητό του παππού μου στο Instagram και έστειλα μήνυμα στις φίλες μου με όσα έγιναν. Τις είπα ότι ‘δε θα τρώω μόνο εγώ ξύλο, θα τρώει και ο πατέρας μου’», είπε η 15χρονη.

Για όσα ακολούθησαν την επόμενη ημέρα, κατέθεσε ότι όταν επέστρεψε στο σπίτι της, ο πατέρας της κρατούσε το κινητό του παππού της και τη ρωτούσε γιατί τον έβριζε στα μηνύματα.

«Μαλώσαμε έντονα, με τράβηξε από τους καρπούς και με χτύπησε με πέντε σφαλιάρες στο κεφάλι. Μου πέταξε όλα τα πράγματα στην αυλή», είπε στους αστυνομικούς.

Ένοχος αλλά με ελαφρυντικό ανάρμοστης συμπεριφοράς

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος έδωσε διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι με δική του μέριμνα η κόρη του παρακολουθείται από ειδικό ψυχικής υγείας, καθώς εκδηλώνει βίαιη συμπεριφορά. Ισχυρίστηκε ότι ενδιαφέρεται για εκείνη και ότι ουδέποτε την έχει κακοποιήσει.

«Της είπα να μην αργήσει να επιστρέψει, γιατί δεν ήθελα να γυρίσει μόνη της τη νύχτα. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα. Δεν την έδιωξα ποτέ από το σπίτι. Νευρίασε και έκανε την καταγγελία επειδή μπήκα στο Instagram της από το κινητό μου. Ξεκίνησε να με βρίζει και το μόνο που έκανα ήταν να την τραβήξω από τα χέρια όταν με χτύπησε», ανέφερε.

Το δικαστήριο έκρινε τον πατέρα ένοχο, αναγνωρίζοντάς του ωστόσο το ελαφρυντικό ότι έδρασε ύστερα από ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος, και του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.

Πηγή: protothema.gr