Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο αστυνομικός που ενημερώθηκε με έναν χρόνο καθυστέρηση από το 424 ότι είχε καρκίνο

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα αργά το απόγευμα ο 56χρονος αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος, ο οποίος είχε ενημερωθεί από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου ότι έπασχε από καρκίνο.

Ο 56χρονος μετά από έναν μαρτυρικό γολγοθά, κατέληξε σήμερα το απόγευμα. Το μαρτύριο για τον άτυχο άνδρα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν και εισήχθη στο στρατιωτικό νοσοκομείο με έντονο πόνο στην κοιλιακή χώρα και τελικά υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης. Έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, ενημερώθηκε πως τελικά έπασχε από καρκίνο.

Παράλληλα με τη μάχη για την ίδια του τη ζωή ο 56χρονος αστυνομικός έδινε τον δικό του αγώνα προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, καθώς η καθυστερημένη διάγνωση είχε ως συνέπεια την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

«Ας κοιμηθούν ήσυχοι απόψε αυτοί που τον οδήγησαν στον θάνατο. Τα κατάφεραν». Με αυτά τα λόγια ξέσπασε στο thestival.gr για τον θάνατό του ο δικηγόρος του αστυνομικού, Νίκος Διαλυνάς.

Ο κ. Διαλυνάς χαρακτήρισε επίσης αδιανόητο το γεγονός πως το Δημόσιο μπήκε σε διαδικασία αντιδικίας με τον 56χρονος για την υπόθεση της καθυστερημένης διάγνωσης. «Η οικογένειά του θα συνεχίσει τον αγώνα για να δικαιωθεί η μνήμη του», πρόσθεσε ακόμα ο κ. Διαλυνάς.