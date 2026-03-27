Θεσσαλονίκη: Αλεπού “βολτάρει” ανενόχλητη ανάμεσα σε ανθρώπους στο φράγμα της Θέρμης – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μια αλεπού, σχεδόν ατάραχη, περιπλανιόταν ανάμεσα στον κόσμο την 25η Μαρτίου, εξερευνώντας τον χώρο και ψάχνοντας για κάτι φαγώσιμο, αδιαφορώντας πλήρως για τα βλέμματα γύρω της, στο φράγμα της Θέρμης.

Η αλεπού έδειχνε απόλυτα εξοικειωμένη με την ανθρώπινη παρουσία καθώς κινούνταν ανενόχλητη ανάμεσα σε κόσμο και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι εκδρομείς, που ήταν αρκετοί λόγω της αργίας, παρακολουθούσαν με έκπληξη το απρόσμενο αυτό θέαμα, ανταλλάσσοντας σχόλια και απορίες για τη συμπεριφορά του ζώου.

Αλεπού Φράγμα Θέρμης

