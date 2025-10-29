Θεσσαλονίκη: Αφαιρούνται τα κάγκελα από το Ανάκτορο του Γαλερίου – Δείτε βίντεο και φωτο

Ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (29/10) η διαδικασία αφαίρεσης των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων που είχαν τοποθετηθεί στην βόρεια πλευρά του Ανακτόρου του Γαλέριου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων είχε προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής.

«Ήταν δοκιμαστική η διαδικασία τοποθέτησης. Είδαμε ότι απαιτείται να μπουν κιγκλιδώματα. Η ενίσχυση της περίφραξης είναι απαραίτητη. Εμείς θέλουμε να αποκαλύψουμε τα ψηφιδωτά που υπάρχουν στο μνημείο. Θέλουμε να αναδείξουμε την πολυτέλεια του μνημείου. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν ενισχυθεί η φύλαξη. Έχουμε συμφωνήσει και με τον δήμο Θεσσαλονίκης τα κάγκελα να μπουν εσωτερικά, θα είναι πιο χαμηλά και ελπίζουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε αυτά τα ψηφιδωτά αν δεν θωρακιστεί ο χώρος, δεδομένου ότι γίνονται συνεχώς παραβιάσεις και τα καταστρέφουνε», ανέφερε σε δήλωση της η Ελισάβετ Τσιγαρίδα κατά την απομάκρυνση των κιγκλιδωμάτων.

Τα κάγκελα τοποθετήθηκαν στις 16 Οκτωβρίου πέριξ του μνημείου προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε ξεκαθαρίσει πως δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων και πως αυτό έγινε με αποκλειστική ευθύνη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, η οποία και είναι υπεύθυνη για το μνημείο. Μάλιστα με επιστολή του ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εξέφραζε τις ενστάσεις του για τον «φράκτη στο Ανάκτορο του Γαλέριου».

Σε ανακοίνωσή της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης ανέφερε πως τα κιγκλιδώματα τοποθετήθηκαν “με αποκλειστικό σκοπό και γνώμονα την απόλυτη προστασία και ανάδειξη αυτού του σπουδαίου και βραβευμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης μας” ενώ σε επιστολή της η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, Ελισάβετ Τσιγαρίδα, τασσόταν υπέρ του αιτήματος του κ. Αγγελούδη πως “η δοκιμαστική θέση και ύψος του κιγκλιδώματος πρέπει να αλλάξει και θα μπει εντός του χώρου“. “Η Εφορεία θα φροντίσει για την όσο το δυνατόν μικρότερη οπτική παρέμβαση στην πλατεία, όμως κρίνουμε ότι πρέπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα για την προστασία των ευάλωτων στοιχείων”, υπογράμμιζε η ίδια.