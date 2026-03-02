MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Τίποτε δεν ξεχάστηκε – Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Σας ευχαριστούμε. Γιατί με τη δική σας συγκλονιστική παρουσία, αποδείξατε πως τίποτε δεν ξεχάστηκε και κανένας δεν λησμονήθηκε». Αυτό τονίζουν στο ευχαριστήριο μήνυμά του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για τη μαζική ανταπόκριση στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου (28/2), για την μαύρη επέτειο των τριών χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία.

«Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά. Ο αγώνας για να μη θαφτεί η αλήθεια στις αίθουσες των δικαστηρίων είναι στο χέρι μας. Αυτόν τον αγώνα θα συνεχίσουμε όλοι μαζί για πραγματική δικαίωση για τους νεκρούς, δικαίωση για τον τόπο μας», αναφέρουν ακόμα στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συγκλονιστικές οι χθεσινές συγκεντρώσεις!
Χθες οι δρόμοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε δεκάδες πόλεις σε όλον τον κόσμο δε γέμισαν μόνο από κόσμο• γέμισαν από το φως της αποφασιστικότητας του λαού που απαιτεί αυτό το έγκλημα να μη συγκαλυφθεί. Το φως που οι ένοχοι θέλουν να κρατήσουν στο σκοτάδι.

Σας ευχαριστούμε. Γιατί με τη δική σας συγκλονιστική παρουσία, αποδείξατε πως τίποτε δεν ξεχάστηκε και κανένας δεν λησμονήθηκε.

Όταν το ένοχο κράτος επιχειρεί να «μπαζώσει» την αλήθεια και να δολοφονήσει ακόμα και την ελπίδα της δικαίωσης, η δική σας φωνή γίνεται η δική μας ανάσα. Η δική σας οργή γίνεται η δική μας δύναμη για να μη συμβιβαστούμε με το σύστημα που δε διστάζει να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές στο βωμό του κέρδους.

Δεν ήσασταν απλώς συμπαραστάτες. Ήσασταν η ζωντανή απόδειξη πωςμε την οργανωμένη αλληλεγγύη σας οι χιλιάδες απεργοί με τα σωματεία τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι και δεκάδες άλλοι σύλλογοι, αλλά και χιλιάδες γονείς αρνούνται να θυσιαστούν άλλα παιδιά, να συνεχιστεί ο προκλητικός εμπαιγμός κράτους και κυβέρνησης πάνω στο πένθος των συγγενών.

Απέναντι στην υποκρισία, τη συγκάλυψη καιτην τακτική του «διαίρει και βασίλευε», αντιπαραθέτουμε την ενότητά μας. Δε θα κάνουμε πίσω, δε θα μας εξαπατήσουν.

Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά.Ο αγώνας για να μη θαφτεί η αλήθεια στις αίθουσες των δικαστηρίων είναι στο χέρι μας. Αυτόν τον αγώνα θα συνεχίσουμε όλοι μαζί για πραγματική δικαίωση για τους νεκρούς, δικαίωση για τον τόπο μας.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28-02-2023

