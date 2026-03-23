Σήμερα φτάνει στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο “USS Gerald R. Ford”

Φωτογραφία: Intime
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το οποίο βρισκόταν το περασμένο διάστημα στη Μέση Ανατολή, αναμένεται εντός της ημέρας, πιθανότατα μέσα στο μεσημέρι, να δέσει στη Σούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατάπλους συνδέεται με ανάγκες ανεφοδιασμού, ενώ άλλες πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες ανέφεραν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και έλεγχοι στο πλοίο, λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσίευμα των “New York Times” πριν από μερικές ημέρες ανέφερε ότι η φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο διήρκεσε περισσότερες από 30 ώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, η πυρκαγιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ δεν συνδέεται με πολεμικές επιχειρήσεις και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ναυτών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού, αλλά και μέλη του πληρώματος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, πιθανότατα σε αεραγωγό στεγνωτηρίου, και στη συνέχεια επεκτάθηκε μέσω του συστήματος αεραγωγών σε διαφορετικά τμήματα.

Σούδα

