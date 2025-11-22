Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ιωαννιτών, Γ. Καραϊσκάκη και Πωγωνίου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν άλλοι τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι:

-Δήμος Ιωαννιτών (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για τις συνέπειες των πλημμυρών.

-Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Δήμος Πωγωνίου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει για τρεις μήνες, από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων, δηλαδή έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.