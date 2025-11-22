MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ιωαννιτών, Γ. Καραϊσκάκη και Πωγωνίου

Φωτογραφία: epiruspost.gr
|
THESTIVAL TEAM

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν άλλοι τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι:

-Δήμος Ιωαννιτών (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για τις συνέπειες των πλημμυρών.

-Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Δήμος Πωγωνίου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει για τρεις μήνες, από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων, δηλαδή έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Ιωάννινα Κακοκαιρία Πλημμύρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

