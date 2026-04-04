Πάσχα: Η ευλογιά “εξαφάνισε” το κοκορέτσι και την μαγειρίτσα- “Δεν υπάρχουν συκωταριές κι έντερα”

Στις περιοχές με ευλογιά ακόμα κι αν επιτραπεί η σφαγή των αρνιών, οι συκωταριές και τα έντερα απαγορεύεται να πωληθούν και καταστρέφονται

Νέα δεδομένα προκαλεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων και ειδικά τώρα ενόψει του Πάσχα και του πατροπαράδοτου ψησίματος του οβελία και της μαγειρίτσα.

Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται είναι πραγματικά πρωτόγνωρη αφού οι μερακλήδες που θα πάνε να αγοράσουν συκωταριές και έντερα για το παραδοσιακό κοκορέτσι αλλά και τη μαγειρίτσα θα βρεθούν προ εκπλήξεως αφού στην αγορά υπάρχει έλλειψη σε αυτά τα είδη.

«Δεν υπάρχουν συκωταριές και έντερα, εξαιτίας της ευλογιάς. Ακόμα και σε περιοχές που υπάρχει καραντίνα και μετά από ελέγχους επιτρέπεται η σφαγή αμνοεριφίων, τα έντερα και τις συκωταριές κατάσχονται και καταστρέφονται. Όποιος θα θελήσει να κάνει κοκορέτσι, δυστυχώς δεν θα βρει να αγοράσει» περιέγραψε στο thestival.gr ο κρεοπώλης Μιχάλης Μαγδάκης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος που διατηρεί κρεοπωλείο στη Θεσσαλονίκη βλέποντας εδώ και καιρό την κατάσταση όπως διαμορφωνόταν με τη ζωονόσο φρόντισε και προμηθεύτηκε κατεψυγμένες συκωταριές και έντερα προκειμένου να ικανοποιήσει την ζήτηση από τους πελάτες τους.

«Προσωπικά, προμηθεύτηκα συκωταριές κατεψυγμένες και έντερα και αυτοί οι φανατικοί που θέλουν να φάνε κοκορέτσι θα το κάνουν αναγκαστικά με αυτά τα υλικά, που είναι κατεψυγμένα» επεσήμανε.

Οι τιμές των κατεψυγμένων συκωταριών όπως είπε είναι περίπου στα 14 ευρώ το κιλό ενώ σήμερα η τιμή του αρνιού κυμαίνεται πάνω από τα 17 ευρώ το κιλό.

Πολλοί καταναλωτές τις προηγούμενες εβδομάδες όπως ανέφερε ο κ. Μαγδάκης προμηθεύτηκαν ήδη αμνοερίφια – είτε ολόκληρο, είτε μισό, είτε κάποια κιλά- με την τιμή στα 14,90 στο κιλό.

«Έως τώρα υπάρχει επάρκεια σε ελληνικά αμνοερίφια στην αγορά και πιστεύω έτσι να παραμείνει γιατί όπως ξέρουμε η πλειονότητα των καταναλωτών θα αρχίσει να προμηθεύεται αρνάκι ή κατσικάκι για το Πάσχα από την Μεγάλη Δευτέρα και έπειτα» τόνισε.

Η ευλογιά των προβάτων έφερε σε απόγνωση εκατοντάδες κτηνοτρόφους σε πολλές περιοχές της χώρας ενώ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία εξαιτίας της ζωονόσου θανατώθηκαν πάνω από 479000 αμνοερίφια, ενώ πολλοί εξ αυτών βρίσκονται σε απόλυτη οικονομική καταστροφή αναμένοντας ακόμα τις αποζημιώσεις. Στα μέτρα περιορισμού περιλαμβάνονται καραντίνα, απολύμανση, ο έλεγχος μετακινήσεων των ζώων και οι θανατώσεις των προσβεβλημένων κοπαδιών.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι μεταδοτική από ζώο σε ζώο όμως δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.