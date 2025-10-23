MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσολόγγι: Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία λόγω των προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλα τα σχολεία στην πόλη του Μεσολογγίου, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το Μεσολόγγι τις μεσημεριανές ώρες προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια. Κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι το νερό μπήκε σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι υπερχείλισαν.

Κακοκαιρία Μεσολόγγι Πλημμύρες

