Ληστής με κατσαβίδι και κουβέρτα στο κεφάλι κάνει αδέξια ληστεία σε καφέ της Ηλείας – Δείτε βίντεο

Τις κινήσεις του ληστή που εισέβαλε σε καφέ στην Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών, στη Μαραθιά Ηλείας, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, καταγράφει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα ο δράστης εμφανίζεται ιδιαίτερα αδέξιος, προδίδοντας ουσιαστικά τον εαυτό του με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

Στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα, ο άνδρας διακρίνεται να εισβάλλει στο κατάστημα έχοντας το κεφάλι του καλυμμένο με μια κουβέρτα. Κρατώντας ένα κατσαβίδι, πλησιάζει την υπάλληλο και την απειλεί, απαιτώντας χρήματα από το ταμείο.

Στη συνέχεια κατευθύνεται στην ταμειακή μηχανή και αρπάζει περίπου 70 ευρώ. Ωστόσο, την ώρα που επιχειρεί να αποχωρήσει, η αυτοσχέδια «μεταμφίεσή» του γλιστρά και πέφτει στο πάτωμα.

Το βίντεο που δημοσίευσε το patrisnews, δείχνει τον δράστη να μένει για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένος. Αντί να τραπεί σε φυγή, σκύβει, παίρνει την κουβέρτα, τη ξανατοποθετεί στο κεφάλι του και αποχωρεί σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, αφήνοντας πίσω του ένα από τα πιο παράδοξα στιγμιότυπα ληστείας.