Κύμα αυξήσεων σε καύσιμα και προϊόντα φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Φόβοι για αύξηση στην τιμή του ψωμιού

Αυξήσεις στα καύσιμα φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανησυχία για κύμα αυξήσεων σε προϊόντα

Με τις φλόγες του πολέμου να καίνε ασταμάτητα στη Μέση Ανατολή και την τιμή του πετρελαίου να κάνει ράλι ανόδου – ήδη πετάει το βαρέλι πάνω από τα 118 δολάρια– οι καταναλωτές στην Ελλάδα καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν καύσιμα και άλλα αγαθά που ήδη ακριβαίνουν.

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η τιμή της βενζίνης στις αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων κυμαίνεται -μέσος όρος- στα 1,83 ευρώ το λίτρο ενώ αυξημένη είναι και η τιμή του πετρελαίου κίνησης η οποία κυμαίνεται από 1,60 ως 1,80 ευρώ το λίτρο.

Οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσουν αυξήσεις και στις τιμές άλλων αγαθών εξαιτίας των αυξημένων μεταφορικών ενώ ήδη καταγράφονται αυξήσεις σε μια σειρά προϊόντων.

Φόβοι για αύξηση στην τιμή του ψωμιού

Η όποια αύξηση στα μεταφορικά των πρώτων υλών αναμένεται να επηρεάσει βασικά είδη διατροφής όπως είναι το ψωμί. Μιλώντας στο thestival.gr η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, Έλσα Κουκουμέρια επεσήμανε ότι έως σήμερα δεν έχει υπάρξει αύξηση σε τιμολόγια πρώτων υλών. «Όσο όμως συνεχίζεται ο πόλεμος και με τις αυξήσεις στο πετρέλαιο μπορεί να αυξηθούν τα τιμολόγια μεταφοράς πρώτων υλών. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος θα μετακυληθεί στον καταναλωτή. Δεν θα μπορέσουμε να το απορροφήσουμε και θα υπάρξει αύξηση στην τιμή του ψωμιού και άλλων προϊόντων που παράγονται στους φούρνους» είπε η κ. Κουκουμέρια.

«Ήδη αυξάνονται οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ λόγω του πολέμου»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), Γιώργος Λεχουρίτης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι θα έπρεπε ήδη να πάρει μέτρα για να συγκρατηθούν οι τιμές καθώς όπως τόνισε ήδη ανεβαίνουν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την αιτιολογία του πολέμου.

«Ήδη έχουν ξεκινήσει και αυξάνουν τις τιμές στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, δεν περιμένουν την έκβαση του πολέμου. Απλά αφού τους δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης να ανεβάζουν τις τιμές στα προϊόντα και στα καύσιμα, γιατί να μην το κάνουν; Στην Ελλάδα ειδικά οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται -ευκαιρία δοθείσης- και ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων» τόνισε μιλώντας στο thestival.gr.

Πρόσθεσε δε, ότι πάντοτε στην Ελλάδα υπάρχει μια δικαιολογία για την άνοδο των τιμών των αγαθών και επεσήμανε ότι «η ακρίβεια δεν ήρθε μετά τον πόλεμο, αλλά προϋπήρχε».

«Οι πιπεριές δεν πήγαν 5 ευρώ το κιλό λόγω του πολέμου. Προϋπήρχε η τιμή, δηλαδή η ακρίβεια δεν ήρθε μετά από τον πόλεμο» είπε και πρόσθεσε ότι θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές των προϊόντων μετά τον πόλεμο που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή.

«Η κυβέρνηση καθυστερεί να λάβει μέτρα. Όταν λέει ότι θα ληφθούν μέτρα πότε θα το κάνει; Δεν μας λέει το πότε θα ληφθούν αυτά τα μέτρα. Η κυβέρνηση έπρεπε να είχε προλάβει και να είχε ανακοινώσει μέτρα με την έναρξη του πολέμου» κατέληξε ο κ. Λεχουρίτης.