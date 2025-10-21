Καρυστιανού στο Politico: To υπάρχoν πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας, θέλω να δω κάτι καινούργιο

Ως «μια γιατρό, της οποίας η κόρη σκοτώθηκε σε σιδηροδρομικό δυστύχημα, που έχει αναδειχθεί ως η απρόσμενη ηγέτης ενός κύματος διαμαρτυριών κατά του πολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα» περιγράφει τη Μαρία Καρυστιανού το Politico συμπληρώνοντας ότι «πολλοί θέλουν να θέσει υποψηφιότητα, πιστεύοντας ότι ένα εκτός του κατεστημένου πρόσωπο θα ήταν το καλύτερο για να ταρακουνήσει μια χώρα που έχει συγκλονιστεί από μια σειρά σκανδάλων και όπου η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς έχει καταρρεύσει».

Η ίδια δηλώνει στο Politico ότι «η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί και παραμένει εκεί. Δεν αντέχω να ζω σε μια τέτοια κοινωνία και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε με ένα τόσο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Πρόκειται για μια επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από το υπάρχον πολιτικό σύστημα».

Πάντως η ίδια, όπως σημειώνει η συντάκτης του άρθρου, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες περί δημιουργίας πολιτικού φορέα αρκούμενη στο «θέλω να δω κάτι καινούργιο, όπως και μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ανήκω και εγώ σε αυτό το 25%».

Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει, τέλος, πως «ντρέπομαι που ένας Ευρωπαίος εισαγγελέας έρχεται και λέει ότι το Σύνταγμά μας προστατεύει τους υπουργούς από την ευθύνη. Αυτή η συνταγματική διάταξη καταχράται από τους πολιτικούς ακόμη και σε περιπτώσεις κακουργημάτων, όπως η υπόθεση Τέμπη»