MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Ενάντια στη συγκάλυψη και τη λήθη”: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους: «ο Σύλλογος μας απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε κάθε πολίτη, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νέα και νέο, κάθε γονέα, να πλημμυρίσουν τους δρόμους αυτό το Σάββατο 28/2. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Εργατικά Κέντρα, τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Συλλόγους Γονέων, Φοιτητών, Μαθητών και τους Μαζικούς Φορείς σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στη συγκάλυψη και τη λήθη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογός μας απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε κάθε πολίτη, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νέα και νέο, κάθε γονέα, να πλημμυρίσουν τους δρόμους αυτό το Σάββατο 28/2. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Εργατικά Κέντρα, τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Συλλόγους Γονέων, Φοιτητών, Μαθητών και τους Μαζικούς Φορείς σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στη συγκάλυψη και τη λήθη.

Με την κύρια δίκη να ξεκινά στις 23 Μαρτίου, ο αγώνας μας για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Τα Τέμπη δεν ήταν μια «κακιά στιγμή», αλλά έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή.

Όλες / Όλοι το Σάββατο στις 12:00 μ.μ.:
• Αθήνα: Σύνταγμα
• Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου
• Στην υπόλοιπη Ελλάδα & το εξωτερικό

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη! Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!

Συγκεντρώσεις Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Στάρμερ: Η Ουκρανία είναι η πρώτη γραμμή της δικής μας ελευθερίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Παύλος Πολάκης: Δεν θα χαρίσουμε τη χώρα στη δεξιά του Μητσοτάκη

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Η άδεια καρέκλα στο στούντιο και η εξήγηση της Λουκίας Γκάτσου -“Ήταν καλεσμένος και προφανώς μετάνιωσε” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Συνάντηση για την προώθηση του Σήματος Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Πέραμα: Τροχαίο δυστύχημα με έναν 26χρονο νεκρό από σύγκρουση μηχανών