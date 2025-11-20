Δημοσκόπηση: Μεγάλη αποδοκιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ – Διατηρεί η ΝΔ τη μεγάλη διαφορά από ΠΑΣΟΚ
Τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κλεισίματος δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ καταδικάζει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN.
Την ίδια στιγμή η ΝΔ διατηρεί υπερδιπλάσιο προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο «κανένας» είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός.
Μεγάλη αποδοκιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ
Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ», οι πολίτες απάντησαν:
- 82,2% αρνητικά (15,2% μάλλον αρνητικά, 67% σίγουρα αρνητικά)
- 13,2 θετικά (3,4% σίγουρα θετικά, 9,8% μάλλον θετικά)
Στο ερώτημα αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απαντήσεις ήταν:
- 78,6% όχι (25,7% μάλλον όχι, 52,9% σίγουρα όχι)
- 17,4% ναι (6,3% σίγουρα ναι, 11,1% μάλλον ναι)
Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ», οι πολίτες απάντησαν:
- 77,4% αρνητικά (22% μάλλον αρνητικά, 55,4% σίγουρα αρνητικά)
- 15,6% θετικά (3,9% σίγουρα θετικά, 11,7% μάλλον θετικά)
Τα ποσοστά των κομμάτων
Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
ΝΔ 22%
ΠΑΣΟΚ 10,2%
Ελληνική Λύση 9%
Πλεύση Ελευθερίας 7%
ΚΚΕ 6,6%
Φωνή Λογικής 4,5%
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 3,6%
Νίκη 2,3%
ΜέΡΑ25 2%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%
Νέα Αριστερά 1,5%
Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 17,6%.
Στην αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά είναι τα εξής:
ΝΔ 29,1%
ΠΑΣΟΚ 13,5%
Ελληνική Λύση 11,9%
Πλεύση Ελευθερίας 9,2%
ΚΚΕ 8,7%
Φωνή Λογικής 5,9%
ΣΥΡΙΖΑ 4,8%
Νίκη 3%
ΜέΡΑ25 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%
Νέα Αριστερά 2%
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,1% και ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6%, Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, Νίκος Ανδρουλάκης με 3,8%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,6%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,7%, Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2%, Σωκράτης Φάμελλος με 1,7% και Στέφανος Κασσελάκης με 1,4%. Εντύπωση προκαλεί ότι «κανένας» απαντά το 30,6%.