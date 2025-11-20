MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημοσκόπηση: Μεγάλη αποδοκιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ – Διατηρεί η ΝΔ τη μεγάλη διαφορά από ΠΑΣΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κλεισίματος δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ καταδικάζει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN.

Την ίδια στιγμή η ΝΔ διατηρεί υπερδιπλάσιο προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο «κανένας» είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Μεγάλη αποδοκιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ», οι πολίτες απάντησαν:

  • 82,2% αρνητικά (15,2% μάλλον αρνητικά, 67% σίγουρα αρνητικά)
  • 13,2 θετικά (3,4% σίγουρα θετικά, 9,8% μάλλον θετικά)

Στο ερώτημα αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απαντήσεις ήταν:

  • 78,6% όχι (25,7% μάλλον όχι, 52,9% σίγουρα όχι)
  • 17,4% ναι (6,3% σίγουρα ναι, 11,1% μάλλον ναι)

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ», οι πολίτες απάντησαν:

  • 77,4% αρνητικά (22% μάλλον αρνητικά, 55,4% σίγουρα αρνητικά)
  • 15,6% θετικά (3,9% σίγουρα θετικά, 11,7% μάλλον θετικά)

Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 22%
ΠΑΣΟΚ 10,2%
Ελληνική Λύση 9%
Πλεύση Ελευθερίας 7%
ΚΚΕ 6,6%
Φωνή Λογικής 4,5%
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 3,6%
Νίκη 2,3%
ΜέΡΑ25 2%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%
Νέα Αριστερά 1,5%
Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 17,6%.

Στην αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά είναι τα εξής:

ΝΔ 29,1%
ΠΑΣΟΚ 13,5%
Ελληνική Λύση 11,9%
Πλεύση Ελευθερίας 9,2%
ΚΚΕ 8,7%
Φωνή Λογικής 5,9%
ΣΥΡΙΖΑ 4,8%
Νίκη 3%
ΜέΡΑ25 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%
Νέα Αριστερά 2%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,1% και ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6%, Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, Νίκος Ανδρουλάκης με 3,8%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,6%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,7%, Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2%, Σωκράτης Φάμελλος με 1,7% και Στέφανος Κασσελάκης με 1,4%. Εντύπωση προκαλεί ότι «κανένας» απαντά το 30,6%.

Δημοσκόπηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει στη ζωή τους ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ποτέ δεν έκανε challenge, ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά, λέει ο παππούς του 22χρονου που πνίγηκε με μπέργκερ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Πούτιν: Ζωτικής σημασίας για τη ρωσική κυριαρχία, η ανάπτυξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ο πρόεδρος της Airbus καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Δημήτρης Ουγγαρέζος για Καραναστάση: Κρίμα που χάσαμε τέτοιο εθνάρχη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Θρασκιά για διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης: Δίχως τέλος οι καθημερινές σκηνές συνωστισμού και οι εικόνες ντροπή