Δημοσκόπηση: Μεγάλη αποδοκιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ – Διατηρεί η ΝΔ τη μεγάλη διαφορά από ΠΑΣΟΚ

Τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κλεισίματος δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ καταδικάζει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN.

Την ίδια στιγμή η ΝΔ διατηρεί υπερδιπλάσιο προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο «κανένας» είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Μεγάλη αποδοκιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ», οι πολίτες απάντησαν:

82,2% αρνητικά (15,2% μάλλον αρνητικά, 67% σίγουρα αρνητικά)

13,2 θετικά (3,4% σίγουρα θετικά, 9,8% μάλλον θετικά)

Στο ερώτημα αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απαντήσεις ήταν:

78,6% όχι (25,7% μάλλον όχι, 52,9% σίγουρα όχι)

17,4% ναι (6,3% σίγουρα ναι, 11,1% μάλλον ναι)

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ», οι πολίτες απάντησαν:

77,4% αρνητικά (22% μάλλον αρνητικά, 55,4% σίγουρα αρνητικά)

15,6% θετικά (3,9% σίγουρα θετικά, 11,7% μάλλον θετικά)

Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 22%

ΠΑΣΟΚ 10,2%

Ελληνική Λύση 9%

Πλεύση Ελευθερίας 7%

ΚΚΕ 6,6%

Φωνή Λογικής 4,5%

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 3,6%

Νίκη 2,3%

ΜέΡΑ25 2%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%

Νέα Αριστερά 1,5%

Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 17,6%.

Στην αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά είναι τα εξής:

ΝΔ 29,1%

ΠΑΣΟΚ 13,5%

Ελληνική Λύση 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας 9,2%

ΚΚΕ 8,7%

Φωνή Λογικής 5,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,8%

Νίκη 3%

ΜέΡΑ25 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%

Νέα Αριστερά 2%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,1% και ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6%, Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, Νίκος Ανδρουλάκης με 3,8%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,6%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,7%, Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2%, Σωκράτης Φάμελλος με 1,7% και Στέφανος Κασσελάκης με 1,4%. Εντύπωση προκαλεί ότι «κανένας» απαντά το 30,6%.