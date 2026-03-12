Δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ: “Καταθέτουμε συμπληρωματικό υπόμνημα για την πρόσθετη τεκμηρίωση των 23.214 υπογραφών”, λέει η Οργανωτική Επιτροπή

Συμπληρωματικό υπόμνημα με επιπλέον στοιχεία προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνησιότητα των 23.214 υπογραφών από πολίτες που θέλουν να γίνει δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ καταθέτει το επόμενο διάστημα η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, μετά την έντονη αμφισβήτηση που δέχθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται πως στις 2 Μαρτίου τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής κατέθεσαν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης τα στοιχεία 23.214 πολιτών που σύμφωνα με τους ίδιους είναι όλοι δημότες και δημότισσες του Δήμου Θεσσαλονίκης, άρα συμπληρώνουν το 10% του εκλογικού σώματος για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος.

Λίγες μέρες αργότερα ήρθε η απάντηση από πλευράς Δήμου, σύμφωνα με την οποία δεν κατατέθηκε καμία υπογραφή για τη διενέργεια δημοψηφίσματος αλλά μόνο μια λίστα με ονοματεπώνυμα και επομένως δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας αλλά και της γνησιότητας των υπογραφών.

Η Οργανωτική Επιτροπή απάντησε στις αιτιάσεις του Δήμου λέγοντας πως η διαδικασία ήταν απολύτως ορθή και πως μετά τις 23.214 υπογραφές που συγκέντρωσε, συντρέχουν όλοι οι λόγοι για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Μάλιστα σε σημερινή ανακοίνωση γνωστοποιεί πως θα καταθέσει επιπλέον στοιχεία για την πρόσθετη τεκμηρίωση “περί του υποστατού των 23.214 υπογραφών και του σύννομου χαρακτήρα του συλλογικού αιτήματος”.

“Ως Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος έχουμε ένα βαρύ ηθικό χρέος απέναντι στους 23.214 δημότες και δημότισσες, που εμπιστεύτηκαν την πρωτοβουλία μας και στήριξαν με την υπογραφή τους την πρώτη συλλογική προσπάθεια σε πανελλαδικό επίπεδο για διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος. Απέναντι στις προσβολές της Διοίκησης, που αμφισβητεί όχι μόνο τη σαφή βούληση, αλλά και την ίδια την υπόσταση αυτών των 23.214 ατόμων, έχουμε το καθήκον να υπερασπιστούμε τόσο το ίδιο το νομοθετικά κατοχυρωμένο πολιτικό-συμμετοχικό δικαίωμα διενέργειας δημοψηφίσματος, όσο και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε ατόμου περί αναφοράς στις Αρχές”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής

Την τελευταία εβδομάδα, 23.214 δημότες και δημότισσες Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουμε έναν πρωτοφανή εμπαιγμό από πλευράς της διοίκησης του Δήμου απέναντι στο σύννομο αίτημά μας για διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος αναφορικά με τη δημιουργία πραγματικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον χώρο της ΔΕΘ, το οποίο υποβλήθηκε μέσω εκπροσώπου της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βούγια στις 2 Μαρτίου.

Η εντολή της διοίκησης του Δήμου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που προβαίνουν στον έλεγχο όφειλε να είναι περιορισμένη στα επαρκή και μόνον στοιχεία ταυτοποίησης που περιείχε το αίτημα που κατατέθηκε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής στις 2/3/26. Ήτοι: έλεγχος ως προς 1) το αν το αιτούν πρόσωπο είναι υπαρκτό και φυσικό, 2) την ιδιότητα του προσώπου ως δημότη Θεσσαλονίκης, και 3) πιθανές διπλοεγγραφές του ίδιου προσώπου-αιτούντος. Τα παραπάνω στοιχεία είναι ευχερώς ταυτοποιήσιμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και προκύπτουν σαφώς από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων εκλογέων στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Κάθε άλλη, καθ’ υπέρβαση του νόμου, διαδικασία υποκρύπτει πρόθεση της διοίκησης του δήμου να αποτρέψει τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των δημοτών της Θεσσαλονίκης για ένα κρίσιμο θέμα της πόλης.

Με σειρά δημόσιων τοποθετήσεών τους, στελέχη της διοίκησης του Δήμου, και ο ίδιος ο Δήμαρχος, κ. Αγγελούδης, αμφισβητούν τη νομιμότητα του συλλογικού αιτήματος, επαναλαμβάνοντας ότι “διαπιστώνεται η απουσία νόμιμων υπογραφών” και “δεν κατατέθηκε καμία υπογραφή”. Αρνούνται, δηλαδή, ακόμα και να ελέγξουν αν τα 23.214 αιτήματα για δημοψήφισμα αντιστοιχούν σε δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης.Τις αιτιάσεις αυτές έχει ήδη αντικρούσει ως αβάσιμες η ομάδα νομικής υποστήριξης της ΟΕΔ, απαρτιζόμενη από τους νομικούς-συνταγματολόγους Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ακρίτα Καϊδατζή και Χαράλαμπο Κουρουνδή, μέσω δύο εμπεριστατωμένων απαντήσεων που στηρίζονται στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 2787/2015), οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί στις σελίδες μας και στον τύπο.

Ωστόσο, γνωρίζουμε πολύ καλά πως όσα επιχειρήματα και αν ακουστούν εκατέρωθεν στην παρούσα φάση, το μοναδικό όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει για το αν θα γίνει δεκτό των συλλογικό αίτημα των 23.214 εκλογέων του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο οποίο οφείλει να εισαγάγει το θέμα προς συζήτηση και ψήφιση ο Πρόεδρός του, μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή του.

Ως Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος έχουμε ένα βαρύ ηθικό χρέος απέναντι στους 23.214 δημότες και δημότισσες, που εμπιστεύτηκαν την πρωτοβουλία μας και στήριξαν με την υπογραφή τους την πρώτη συλλογική προσπάθεια σε πανελλαδικό επίπεδο για διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος. Απέναντι στις προσβολές της Διοίκησης, που αμφισβητεί όχι μόνο τη σαφή βούληση, αλλά και την ίδια την υπόσταση αυτών των 23.214 ατόμων, έχουμε το καθήκον να υπερασπιστούμε τόσο το ίδιο το νομοθετικά κατοχυρωμένο πολιτικό-συμμετοχικό δικαίωμα διενέργειας δημοψηφίσματος, όσο και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε ατόμου περί αναφοράς στις Αρχές.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να πείσουμε τη Διοίκηση, και προσεχώς το Δημοτικό Συμβούλιο, για ένα γεγονός το οποίο είναι ήδη γνωστό – ότι, δηλαδή, το σαφές, ορισμένο και ρητά απευθυνόμενο, μέσω της ΟΕΔ, στο Δημοτικό Συμβούλιο αίτημα υπογράφτηκε σύννομα από 23.214 υπαρκτούς και ταυτοποιήσιμους δημότες Θεσσαλονίκης -, δηλώνουμε ότι ως ΟΕΔ θα υποβάλουμε το συντομότερο δυνατόν Συμπληρωματικό Υπόμνημα επί του με αρ. πρωτ.52713/2-3-2026 αιτήματός μας, με πρόσθετη τεκμηρίωση περί του υποστατού των 23.214 υπογραφών και του σύννομου χαρακτήρα του συλλογικού αιτήματος, συνοδευόμενο:

1) Ως προς τα έγχαρτα αιτήματα (περίπου το 25% του συνόλου των υπογραφών) :

από φωτοαντίγραφα των έγχαρτων υπογεγραμμένων αιτημάτων

2) Ως προς τα ψηφιακά υποβληθέντα αιτήματα, μέσω της ιστοσελίδας parkodeth.gr (περίπου το 75% του συνόλου των υπογραφών):

από ανάτυπα της κάθε επιμέρους-υποβολής υπογραφής, με εμφάνιση-αναγραφή:

– των προσωπικών δεδομένων που υπέβαλε το κάθε άτομο και πεδίων που κλήθηκε να αποδεχθεί, δηλώνοντας α) την ιδιότητά του/της ως εγγεγραμμένου/ης στους εκλογικούς καταλόγους του Δ. Θεσσαλονίκης, β) το περιεχόμενο του ερωτήματος του δημοψηφίσματος, και γ) την παροχή συναίνεσης στους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων και ο ορισμός της Μαρίας Κέκη ως εκπροσώπου της ΟΕΔ, υπεύθυνης για τη συλλογή και υποβολή των υπογραφών στο Δημοτικό Συμβούλιο

– της διεύθυνσης IP (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) και της χρονοσήμανσης (timestamp) του κάθε επιμέρους αιτήματος

Ειδικά ως προς τις IP:

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν ήταν και δεν είναι απαραίτητα προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να διαπιστώσει ότι το κοινό αίτημα υπογράφτηκε πράγματι από άτομα εγγεγραμμένα στους εκλογικούς του καταλόγους, ούτως ώστε να προκηρύξει δημοψήφισμα, και η ΟΕΔ δεν είχε καμία πρόθεση ούτε υποχρέωση να τα θέσει υπόψη του Δήμου για τον παραπάνω σκοπό. Είμαστε, ωστόσο, αναγκασμένοι να προχωρήσουμε στην ενέργεια αυτή -και απολογούμαστε προκαταβολικά γι’ αυτό- λόγω της δυσπιστίας του Δήμου απέναντι στο κατά πόσο τέθηκαν πράγματι υπογραφές. Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα υπογράψαντα άτομα ότι τόσο η συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών συνδέσεων Διαδικτύου όσο και το σύνολο των συνδέσεων μέσω κινητού (“δεδομένα”) στην Ελλάδα χρησιμοποιεί δυναμικές IP (Dynamic IPs) Αυτό σημαίνει ότι ο πάροχος διαδικτύου εκχωρεί μια προσωρινή διεύθυνση, η οποία αλλάζει κάθε φορά που επανεκκινείται το router/η συσκευή, ή περιοδικά, και έτσι είναι μάλλον απίθανο οι σημερινές IP των ενδιαφερομένων να είναι οι ίδιες με αυτές από τις οποίες υποβλήθηκαν οι εν λόγω υπογραφές.

Ως ΟΕΔ καταβάλλουμε προσπάθεια, ακόμη και αυτοί οι (μοναδικοί) αριθμοί να υποβληθούν εν μέρει “κρυφοί”, με απόκρυψη μέρους των ψηφίων από τους οποίους απαρτίζονται. Εάν, παρ’ όλα αυτά, κάποιο από τα πρόσωπα που υπέγραψαν για το δημοψήφισμα διαφωνεί με τη γνωστοποίηση της IP του (που υφίστατο κατά τον χρόνο υποβολής), παρακαλούμε να μας ενημερώσει σχετικά, στέλνοντας μήνυμα στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο e-mail: dimopsifisma.deth@gmail.com.

Εξυπακούεται, φυσικά, ότι τα παραπάνω στοιχεία θα τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο προκειμένου να διαπιστωθεί το σύννομο του αιτήματος όλων μας και η ευθύνη για κάθε τυχόν άλλη χρήση αυτών θα βαρύνει αποκλειστικά τη Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, σε συνάρτηση με όσα στοιχεία έχουμε ήδη θέσει στη διάθεση του Δήμου, λαμβανομένων υπόψη και των παραπάνω νομικών γνωμοδοτήσεων που ερείδονται στη νομολογία του ΣτΕ, θα αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας το γεγονός ότι η συμπλήρωση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων στο κάθε επιμέρους αίτημα συνιστά υπογραφή και έγινε από υπαρκτούς και ταυτοποιήσιμους εκλογείς του Δήμου Θεσσαλονίκης, και ότι η βούληση του κάθε επιμέρους ατόμου τόσο ως προς το περιεχόμενο του ερωτήματος του δημοψηφίσματος όσο και ως προς το πού απευθύνεται το αίτημα είναι σαφής και ορισμένη.