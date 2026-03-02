Θεσσαλονίκη: Κατατέθηκαν πάνω από 23.000 υπογραφές για το δημοψήφισμα της ΔΕΘ – Στις 26 Απριλίου η διεξαγωγή

Η αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής του Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ βρέθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για να καταθέσει τις υπογραφές στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρου Βούγια.

Τα μέλη της επιτροπής έκαναν λόγο για ένα κρίσιμο ορόσημο της πρωτοβουλίας πολιτών για την αξιοποίηση των 180 στρεμμάτων της ΔΕΘ που βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, κατατέθηκαν 23.214 μοναδικές και έγκυρες υπογραφές δημοτών και δημοτισσών του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο την αποτροπή της ανάπλασης της ΔΕΘ, με την ανέγερση νέων κτιρίων και τη δημιουργία, στη θέση του σχεδιαζόμενου νέου εκθεσιακού, ενός μητροπολιτικού πάρκου.

Στις 26 Απριλίου το δημοψήφισμα – Δεν είναι δεσμευτικό το αποτέλεσμα

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπύρος Βούγιας έκανε λόγο για ένα πρωτόγνωρο και πολύ ενδιαφέρον δημοκρατικό πείραμα στην πόλη μας λέγοντας ότι: “σήμερα ξεκινάει μια πρωτόγνωρη διαδικασία πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχική, με αίτημα δημοψήφισμα τοπικό με συλλογή υπογραφών συμπολιτών, που κατατέθηκαν πριν από λίγο σε μένα ως πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εγώ με τη σειρά μου θα προωθήσω τις υπογραφές στην διοίκηση η οποία είναι υποχρεωμένη να κάνει δύο πράγματα: πρώτον να ελέγξει την νομιμότητα, την σκοπιμότητα και την εγκυρότητα των υπογραφών και στη συνέχει εφόσον όλα πάνε καλά το επόμενο δημοτικό συμβούλιο να πάρει πάλι τα ηνία και να εγκρίνει την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, έχοντας την δυνατότητα βεβαίως να επαδιατυπώσει, να αλλάξει ή να τροποποιήσει το τελικό ερώτημα που θα τεθεί προς τους πολίτες. Οι ημερομηνίες αυτές θα είναι σήμερα, η επόμενη 30 Μαρτίου, θα έχει ολοκληρωθεί ένας δύσκολος έλεγχος από την πλευρά της διοίκησης που πρέπει να διερευνήσει καταρχήν την εντοπιότητα των υπογραφών και στη συνέχεια να ελεγχθεί η εγκυρότητα και γνησιότητα των υπογραφών μια προς μια”.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου η τελική ημερομηνία του δημοψηφίσματος, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά θα είναι την Κυριακή 26 Απριλίου ενώ σημείωσε ότι το αποτέλεσμά του δεν είναι δεσμευτικό καθώς η πρόταση αυτή για να προκύψει απευθύνεται σε ένα κυβερνητικό έργο που είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ, και τόσο το κόστος και των δύο προτάσεων όσο και η υλοποίηση του μητροπολιτικού πάρκου της ΔΕΘ, ο χώρος δηλαδή που θα γίνει είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και αφορούν διάθεση πολιτικής βούλησης.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης “Θεσσαλονίκη για όλους” Σπύρος Πέγκας ανέφερε ότι “σήμερα είναι μια μέρα γιορτής της Δημοκρατίας όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα” καθώς “για πρώτη φορά κατορθώνουμε να συλλέξουμε τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών για να έχουμε ένα δημοψήφισμα, μια θεσμική διαδικασία, που μπορεί να εκφρασατεί η βούληση των ανθρώπων σε ένα πολύ σημαντικό θέμα της πόλης”.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί καθώς μετά το δημοψήφισμα για το νερό, τώρα πια αξιοποιώντας την πρόνοια του νόμου, καταθέτει τις υπογραφές του 10% των δημοτών ενώ ζήτησε την διεύρυνση, την συμμετοχή και τη στήριξη των πολιτών ώστε να υλοποιηθεί πριν η κυβέρνηση καταργήσει την πρωτοβουλία για δημοψήφισμα από τους ίδιους τους πολίτες.

Ο εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Πόλη Ανάποδα”, Νίκος Νικήσιανης, έκανε λόγο για μια μεγάλη μέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως ο ίδιος είπε: “τις μέρες που η κυβέρνηση προσπαθεί να συρρικνώσει ακόμη περισσότερο την όση δημοκρατία έχει απομείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι σημαντικό ότι 23.214 πολίτες βγαίνουν μπροστά και διεκδικούν το δικαίωμα στην συναπόφαση. Από αυτή τη σκοπιά, στις 26 Απρίλη δεν θα ψηφίσουμε μόνο για το μητροπολιτικό πάρκο και για μια βιώσιμη προοπτική για τη ΔΕΘ, αλλά θα ψηφίσουμε να υπερασπιστούμε την αυτοδιοίκηση, τη δημοκρατία. Θα ψηφίσουμε για όλους τους λόγους του κόσμου”.

Η Μαρία Κέκη κάλεσε τους δημότες να συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα ενώ τόνισε πως μπροστά στην κίνηση θα τεθούν πολλά εμπόδια, ειναι όμως σαφές ότι στον υπάρχοντα χώρο δε μπορεί να υπάρχει και χωρίς εκθέσεων και χώρος πρασίνου.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς θα εξεταστεί η πληρότητα και η εγκυρότητα των υπογραφών, αλλά και το αίτημα για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος.