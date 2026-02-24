MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέξης Κούγιας: Την Κυριακή 1η Μαρτίου το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του

Σε ανακοίνωση προχώρησαν τα παιδιά και οι συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου του Αλέξη Κούγια για το μνημόσυνο, που θα πραγματοποιηθεί για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του ποινικολόγου.

Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, διευκρινίζεται ότι το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται: «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών». Παράλληλα, προστίθεται ότι η τελετή θα είναι ανοιχτή: «Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

Ο εκλιπών δικηγόρος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Πιο συγκεκριμένα, κατέληξε ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία σε ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου.

