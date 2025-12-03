Αγρότες: Νέος αποκλεισμός του τελωνείου Ευζώνων – Μπλόκο και στον κόμβο Νησελίου

Σε νέο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων προχώρησαν πριν από λίγο αγρότες του νομού Κιλκίς που βρίσκονται εκεί τις τελευταίες ημέρες με τα τρακτέρ τους.

Λίγα λεπτά μετά τις 12:00, οι αγρότες απέκλεισαν το τελωνείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία για ΙΧ και φορτηγά στο ρεύμα εισόδου προς τη χώρα μας. Στο ρεύμα εξόδου προς τα Σκόπια, επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε φορτηγά.

Νωρίτερα, αγρότες από την Ημαθία έστησαν μπλόκο στην Εγνατία Οδό. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11:00 αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους και διέκοψαν την κυκλοφορία στο ρεύμα προς τη Βέροια. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται μέσω της επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας – Βέροιας, με την τροχαία να εκτρέπει τα διερχόμενα οχήματα προς την Αλεξάνδρεια. Την ίδια ώρα, αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους και στον κόμβο της Κουλούρας, στην Ημαθία.

Υπενθυμίζεται ότι κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης -Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκο από τη Δευτέρα.

Αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι με τα τρακτέρ τους στο τελωνείο των Ευζώνων στο Κιλκίς, ενώ τις προηγούμενες μέρες προχώρησαν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο σημείο. Αγρότες έχουν βγει με τα τρακτέρ τους και σε χωριά των Σερρών, Νωρίτερα αγρότες κατάφεραν να παρακάμψουν με τα τρακτέρ τους μπλόκο της ΕΛΑΣ στον κόμβο του Λευκώνα, προκειμένου να μεταβούν στο τελωνείο του Προμαχώνα με σκοπό να το αποκλείσουν.

Στην Πέλλα, αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι με τα τρακτέρ τους στον κόμβο Αλυσίδα της ΕΟ Θεσσαλονίκης Φλώρινας, στον κόμβο Γυψοχωρίου στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας αλλά και στην Κρύα Βρύση.