Νέα προειδοποίηση μετεωρολόγων για ισχυρές καταιγίδες στη Κεντρική Μακεδονία και σε ακόμη έξι περιοχές – Έρχονται έντονα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκαλώντας ισχυρά καιρικά φαινόμενα που θα συνεχιστούν έως και το πρωί της Παρασκευής.

Δύσκολη νύχτα βίωσαν πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία Adel προκαλεί πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και διακοπές λειτουργιών, ενώ το 112 έχει σταλεί σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία με σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, απευθύνει νέα προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κατά τόπους ισχυρούς ανέμους, που ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Επίκεντρο της επιδείνωσης θα αποτελέσουν οι εξής περιοχές:

-Ιόνιο,

-Αιτωλοακαρνανία,

-Δυτική και Νότια Πελοπόννησος,

-Κεντρική Μακεδονία,

-Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Για επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος

Για ένα ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη ως την κεντρική Μεσόγειο και αναμένεται να κινηθεί Α-ΒΑ και να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Όπως αναφέρει:

«Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

Την Παρασκευή (28/11), βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις σημαντικότερες από αυτές να εντοπίζονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές της. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της δυτικής, της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας Α-ΒΑ 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει πτώση».