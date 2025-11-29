MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα και στη Σαντορίνη – Κατέρρευσε τοιχίο, πλημμύρισαν σπίτια

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel και στη Σαντορίνη, με το νησί από το βράδυ της Παρασκευής (28/11) να πνίγεται από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Στη Σαντορίνη κατέρρευσε τοίχος πλατείας από τις βροχοπτώσεις με συνέπεια να πλημμυρίσουν κάποια σπίτια. Παράλληλα, δρόμοι γέμισαν με λάσπες και μετέφεραν φερτά υλικά.

Βράχοι μικρού μεγέθους έπεσαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού.

Για το θέμα ειδοποιήθηκε άμεσα η έπαρχος κ. Ιουλία Καραμολέγκου κινητοποιώντας μηχανήματα.

Εκτός από τις πτώσεις βράχων στο δρόμο προς τον Αθηνιό, η έντονη νυχτερινή βροχόπτωση, δημιούργησε προβλήματα και σε άλλα σημεία του νησιού.

Κακοκαιρία Adel Σαντορίνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η ουκρανική αντιπροσωπεία καθ’ οδόν για τις ΗΠΑ για μια συμφωνία σχετικά με τον πόλεμο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Παρέμβαση Αρείου Πάγου στην αντιπαράθεση δικαστών – δικηγόρων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μιχαηλίδου: Θα διορθωθούν τα λάθη στην επιστροφή του ενοικίου – Έρχονται κοινωνικές κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ο κουρέας των αστέγων: Ο 28χρονος Σπύρος Πετράτος κουρεύει αστέγους και προσφέρει αλληλεγγύη

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο – Βρίσκονταν ανοιχτά της Τουρκίας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Καθαρισμοί φρεατίων από συνεργεία του Δήμου