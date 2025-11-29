Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα και στη Σαντορίνη – Κατέρρευσε τοιχίο, πλημμύρισαν σπίτια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel και στη Σαντορίνη, με το νησί από το βράδυ της Παρασκευής (28/11) να πνίγεται από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Στη Σαντορίνη κατέρρευσε τοίχος πλατείας από τις βροχοπτώσεις με συνέπεια να πλημμυρίσουν κάποια σπίτια. Παράλληλα, δρόμοι γέμισαν με λάσπες και μετέφεραν φερτά υλικά.

Βράχοι μικρού μεγέθους έπεσαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού.

Για το θέμα ειδοποιήθηκε άμεσα η έπαρχος κ. Ιουλία Καραμολέγκου κινητοποιώντας μηχανήματα.

Εκτός από τις πτώσεις βράχων στο δρόμο προς τον Αθηνιό, η έντονη νυχτερινή βροχόπτωση, δημιούργησε προβλήματα και σε άλλα σημεία του νησιού.