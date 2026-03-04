Στην Κάρπαθο η συστοιχία των πυραύλων Patriot – Δείτε βίντεο

Στο λιμάνι της Καρπάθου μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/3), η συστοιχία πυραύλων Patriot στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής, με φόντο τις τρομακτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Λίγες ώρες αφού το Ιράν επιτέθηκε με drones στη βρετανική στρατιωτική βάση του Ακρωτηρίου της Κύπρου, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν την αποστολή των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο της πληρέστερης αντιαεροπορικής προστασίας. Το Ιράν έχει απειλήσει ήδη πως θα επιτεθεί σε όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις της περιοχής, με αποτέλεσμα και η Ελλάδα να τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα.

Η Κάρπαθος κρίθηκε ως προσφορότερο σημείο, καθώς «βλέπει» τον εναέριο χώρο και της Κύπρου, στην οποία βρίσκονται ήδη 4 F-16 Viper ενώ στην Πάφο έφτασαν και οι 2 ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά».

Δείτε τις φωτογραφίες του MEGA από τους πυραύλους Patriot στη Κάρπαθο:

Πληροφορίες του OnAlert.gr αναφέρουν πως με επιπλέον συστοιχία Patriot ενισχύθηκε και η βάση της Σούδας.

Πώς λειτουργούν οι Patriot

Οι Patriot (αρχικά των λέξεων: Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, δηλαδή: Ραντάρ Παρακολούθησης για Αναχαίτιση Ακριβείας) είναι το σημαντικότερο αμυντικό πυραυλικό σύστημα του αμερικανικού στρατού.

Οι πιο πρόσφατες εκδοχές των Patriot είναι ικανές να αντιμετωπίζουν εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας, πυραύλους κρουζ και drone σε ύψος έως και 15 χιλιομέτρων και αποστάσεις έως 35 χιλιομέτρων.

Αναλυτές λένε ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μια μόνο συστοιχία Patriot να καλύψει περιοχή 100 με 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανάλογα με το πόσοι εκτοξευτές υπάρχουν στη συστοιχία, το έδαφος και άλλους παράγοντες.

Μία συστοιχία αποτελείται από 6 με 8 εκτοξευτές πυραύλων, με τον καθένα να έχει έως και 16 αναχαιτιστές, μαζί με ένα ραντάρ, έναν σταθμό ελέγχου και ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας.

Όλα αυτά βρίσκονται πάνω σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα.

Περίπου 90 άτομα έχουν πρόσβαση σε μια συστοιχία Patriot, αλλά μόνο 3 στρατιώτες στο κέντρο διοίκησης και ελέγχου μπορούν να τη χειριστούν σε κατάσταση μάχης, σύμφωνα με εκθέσεις του αμερικανικού στρατού.