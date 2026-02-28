Έκλεισε η βάση στη Σούδα – Έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας μετά τις απειλές του Ιράν

Άκρως τεταμένη είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν αλλά και τα πυρά του Ιράν προς το Ισραήλ ως απάντηση αλλά και τις απειλές για απάντηση και προς τις ΗΠΑ. Στον απόηχο των εξελίξεων η βάση στη Σούδα στην Κρήτη έκλεισε ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, η βάση στη Σούδα έκλεισε μετά την ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Επανάστασης» μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση πως όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Σύμφωνα με το newsit.gr, απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση στη Σούδα, παρά μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας λόγω των απειλών του Ιράν για πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις.

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης έχει ως εξής

«Όπως είχαμε ανακοινώσει, σε απάντηση στην αναίσχυντη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, όλα τα κατεχόμενα εδάφη και οι εγκληματικές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δέχτηκαν συντριπτικά πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί αμείλικτα μέχρι να ηττηθεί οριστικά ο εχθρός.

Δεδομένης της επιθετικότητας του αμερικανικού στρατού και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, ενώ στοχεύει (το Ιράν) τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ Ισραήλ), όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Είθε το ηρωικό και γενναίο έθνος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να διατηρήσει την ειρήνη του. Οι ένοπλες δυνάμεις θα υπερασπιστούν τη χώρα, το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα αποφασιστικά και ακλόνητα».