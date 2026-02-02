Θεσσαλονίκη: Ο Βαρθολομαίος απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Ρεφενενδαρίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας στον Αγγελούδη

Το Οφφίκιο του Άρχοντος Ρεφενενδαρίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας απένειμε την Κυριακή (01/02) στον Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, τιμώντας τη συνολική του προσφορά στην κοινωνία και τη διαχρονική στήριξή του προς το Φανάρι.

“Χαιρόμαστε για τις πολλές σας πρωτοβουλίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης”, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην προσφώνησή του και έκανε εκτενή αναφορά στη “δημιουργική προσφορά του Δημάρχου στον δημόσιο βίο”, υπενθυμίζοντας την ενεργό του δραστηριοποίηση στο χώρο του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, στο Ολυμπιακό Κίνημα, ως Αντιπροέδρου της ΕΟΕ και μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, αλλά και την ιδιότητά του ως Προέδρου της Αγιορειτικής Εστίας.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος από την πλευρά του χαρακτήρισε τη χειροθεσία του Στέλιου Αγγελούδη σε Άρχοντα ως μια πράξη που τιμά ολόκληρο τον Δήμο Θεσσαλονικέων, ανανεώνοντας τη διαχρονική παρακαταθήκη σεβασμού μεταξύ της πόλης και του Οικουμενικού Θρόνου.

Για ένα αξίωμα που είναι διατεθειμένος να υπηρετήσει με σεβασμό, ταπεινότητα και αφοσίωση έκανε λόγο στην αντιφώνησή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.” Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αποδείξει πολλάκις στην μακραίωνη πορεία του ότι μπορεί να μετουσιώνει το παρελθόν σέ παρόν, το παρόν σέ μέλλον, το χθες και το σήμερα σε αύριο. Και αυτό γιατί πέρα από τη θεσμική του ιδιότητα, είναι φορέας μιας ανοιχτής νοοτροπίας, μιας καθολικότητας και μιας διακριτής ευαισθησίας για τον άνθρωπο κάθε εποχής. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν έχει χρώμα, φύλο, ηλικία, εθνότητα ή θρησκεία” σημείωσε ο κ. Αγγελούδης.

“Συμμετέχω”, προσέθεσε ο Δήμαρχος, “στον αγώνα για την ενίσχυση της μεγάλης αποστολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, για την προστασία του περιβάλλοντος και δεσμεύομαι πως θα καταβάλω κάθε ικμάδα των δυνάμεών μου για τον “αγώνα τον καλό”, για το παρόν και το μέλλον του Οικουμενικού Θρόνου”.