Θεσσαλονίκη: Από σήμερα η Γιορτή Μελιού με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ξαρχάκου
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Τη «Γιορτή Μελιού 2025» διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Νομού Θεσσαλονίκης και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Μελισσοκομίας).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Ξαρχάκου (έναντι ΧΑΝΘ), από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.
Η «Γιορτή Μελιού» δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τα προϊόντα της ελληνικής μελισσοκομίας, να ενημερωθούν για τα οφέλη του μελιού και να απολαύσουν γεύσεις απευθείας από τους παραγωγούς.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΑΣ ΠΑΟΚ: Καταλήξαμε στο σχέδιο μνημονίου- συνεργασίας για τη νέα Τούμπα – Επιθυμία μας η συνάντηση με την ΠΑΕ να γίνει το συντομότερο δυνατό
- Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ – O πατέρας ενημέρωσε την Αστυνομία
- Θεσσαλονίκη: Θέατρο Κούκλας από τους Redicolo στο θέατρο Αμαλία