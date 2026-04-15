Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη στηρίζει τη 14η Εθελοντική Αιμοδοσία της Χ.Α.Ν.Θ.

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη αγκαλιάζει την προσπάθεια της Χ.Α.Ν.Θ. και θέτει υπό την αιγίδα του τη 14η Εθελοντική Αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου από τις 12.00 έως τις 19.30 και το Σάββατο 25 Απριλίου από τις 10.00 έως τις 15.30, στο κεντρικό κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ. στη Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα «Τάκης Ταλιαδώρος».

Η πρωτοβουλία αποτελεί πλέον έναν σταθερό θεσμό προσφοράς και υλοποιείται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, καλώντας όλους τους πολίτες να γίνουν ένας κρίκος σε μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στους συνανθρώπους μας που πάσχουν από θαλασσαιμία, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων – Παράρτημα Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το μήνυμα της προσφοράς ζωής.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τη Χ.Α.Ν.Θ. σε συνεργασία με την εταιρεία TITAN – Εργοστάσιο Ευκαρπίας και με τη συμμετοχή και στήριξη πολλών κοινωνικών και επιστημονικών φορέων της πόλης.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει ότι υπάρχουν στιγμές που οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις.

«Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η πιο απλή, η πιο αθόρυβη, αλλά και η πιο σπουδαία κίνηση που μπορούμε να κάνουμε για τον συνάνθρωπό μας. Στη μεγάλη οικογένεια του δήμου μας έχουμε μάθει να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, ειδικά στα δύσκολα. Στηρίζουμε με όλη μας την καρδιά την προσπάθεια της Χ.Α.Ν.Θ. και καλούμε κάθε συμπολίτη μας να αφιερώσει δέκα λεπτά από τον χρόνο του. Είναι ένα δώρο ζωής που δεν κοστίζει τίποτα, αλλά για κάποιον που το έχει ανάγκη σημαίνει τα πάντα. Σας περιμένουμε όλους εκεί».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εθελοντών και την αποφυγή καθυστερήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν το ραντεβού τους ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2_YQyKpoqWzWFCzB0gneMzCX0qzr0XsIq5x3fRdb92nC4gw/viewform

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Χ.Α.Ν.Θ.: https://ymca.gr