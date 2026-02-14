Ζελένσκι: Η αλλαγή διαπραγματευτή από τη Ρωσία έχει ως στόχο την αναβολή οποιωνδήποτε αποφάσεων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι εξεπλάγη που η Ρωσία αποφάσισε να αλλάξει τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής της ομάδας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, μια κίνηση που αποσκοπεί στην αναβολή οποιωνδήποτε αποφάσεων, όπως είπε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα χρειαστούν ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ώστε να αποτραπεί κάθε μελλοντική επιθετικότητα από τη Ρωσία.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είχαν προτείνει μια εγγύηση ασφάλειας που θα διαρκούσε 15 χρόνια μετά τον πόλεμο, αλλά η Ουκρανία ήθελε μια συμφωνία για 20 χρόνια ή και περισσότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ