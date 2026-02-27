Υπόθεση Επστάιν: Ξεκίνησε η κατάθεση του Μπιλ Κλίντον στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Ξεκίνησε ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την υπόθεση Επστάιν, η κατάθεση του Μπιλ Κλίντον. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διάβασε την εναρκτήρια δήλωσή του ενώπιον της επιτροπής ενώ η κατάθεσή του έρχεται μία ημέρα μετά την κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον που διήρκεσε πάνω από έξι ώρες.

Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας δήλωσε σήμερα ότι έχει «πολλές ερωτήσεις» να θέσει στον Κλίντον.

«Χρειαστήκαμε επτά μήνες για να φέρουμε τους Κλίντον (στην Επιτροπή). Αλλά επιτέλους τους έχουμε και ανυπομονούμε να τους θέσουμε πολλές ερωτήσεις», είπε ο Τζέιμς Κόμερ στους δημοσιογράφους, μία ημέρα μετά την κατάθεση που έδωσε η Χίλαρι Κλίντον.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή σχολίασαν ότι αυτός που ερωτάται σήμερα «δεν είναι ο σωστός πρόεδρος». «Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι ο σωστός πρόεδρος στον οποίο μιλάμε σήμερα. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ ήταν εκείνος που δεν δημοσιοποίησε 2,5 εκατομμύρια έγγραφα. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εκείνος που μπλόκαρε την έρευνά μας. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να καταπνίξει αυτήν την υπόθεση», είπε ο βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάν.

Όπως και η σύζυγός του, ο Μπιλ Κλίντον θα καταθέσει σε μια δημοτική αίθουσα της πόλης Τσαπάκουα, στα βόρεια της Νέας Υόρκης, όπου το ζεύγος διαθέτει μια κατοικία. Δεκάδες δημοσιογράφοι και τεχνικοί είχαν πάρει θέση από τα ξημερώματα έξω από το κτίριο.

Στο γειτονικό πάρκινγκ, τρεις γυναίκες από γειτονικές πόλεις κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Μπιλ Κλίντον αποχώρησε από το αξίωμα δεκαετίες πριν (…) Αυτοί που θα έπρεπε να καταθέτουν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ» είπε η μία από αυτές, ζητώντας να μην κατονομαστεί γιατί φοβόταν «αντίποινα» από κατοίκους που τάσσονται υπέρ του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Η Χίλαρι Κλίντον επανέλαβε στη χθεσινή κατάθεσή της ότι δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Τζέφρι Επστάιν και επιτέθηκε στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές. «Αν η Επιτροπή αυτή ήθελε στα σοβαρά να μάθει την αλήθεια για τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Επστάιν (…) θα ζητούσε ευθέως από τον νυν πρόεδρό μας να δώσει ενόρκως εξηγήσεις για τις χιλιάδες φορές που εμφανίζεται (το όνομά του) στην υπόθεση», τόνισε.

Η κατάθεση του Μπιλ Κλίντον θα δοθεί κεκλεισμένων των θυρών, όπως έγινε και χθες με τη σύζυγό του. Το ζεύγος είχε ζητήσει, χωρίς ανταπόκριση, να καταθέσει δημοσίως, ώστε να μην «εργαλειοποιηθούν» οι δηλώσεις τους από τους Ρεπουμπλικάνους. Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των καταθέσεων αναμένεται ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας.