Βουλγαρία – ΒΤΑ: Το κοινοβούλιο απαγορεύει προσωρινά τις εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το βουλγαρικό κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα απόφαση που απαγορεύει προσωρινά τις εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου προς τις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, κυρίως το ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, για να εγγυηθεί την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η απόφαση, που εγκρίθηκε με 135 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 42 αποχές, θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την απόφαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών, το μέτρο λήφθηκε για να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και η σταθερότητα της εγχώριας αγοράς καυσίμων, μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής εταιρίας Lukoil.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τους βουλευτές: Ντελιάν Ντόμπρεφ (GERB-UDF), Στανισλάβ Αναστάσοφ (MRF-Νέα Αρχή), Πάβελα Μίτοβα (Υπάρχει Τέτοιος Λαός) και Ατανάς Ατανάσοφ (BSP-Ενωμένη Αριστερά), και εξετάστηκε νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών.

Στην αίθουσα της ολομέλειας, η απόφαση υποστηρίχτηκε από τα κόμματα: GERB-UDF, Συνεχίζουμε την Αλλαγή-Δημοκρατική Βουλγαρία, MRF-Νέα Αρχή, το BSP-Ενωμένη Αριστερά, Υπάρχει Τέτοιος Λαός, Συμμαχία Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και δύο ανεξάρτητους βουλευτές.

Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για τον ανεφοδιασμό εγχώριων ή ξένων πλοίων και αεροσκαφών, ούτε για τις προμήθειες προς τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Το κοινοβούλιο ανέθεσε στον διευθυντή της Τελωνειακής Υπηρεσίας την εφαρμογή της απαγόρευσης εξαγωγής πετρελαιοειδών και στον εκτελεστικό διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων την εφαρμογή της απαγόρευσης των προμηθειών εντός της ΕΕ.

Ο διευθυντής της Τελωνειακής Υπηρεσίας μπορεί, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις να εγκρίνει συγκεκριμένες εξαγωγές ή προμήθειες εντός της ΕΕ πετρελαιοειδών που αναφέρονται συγκεκριμένα στην απαγόρευση, υπό τον όρο ότι θα ειδοποιήσει η Εθνοσυνέλευση για κάθε άδεια που θα εκδοθεί. Η άδεια τίθεται σε ισχύ εντός επτά ημερών από την κοινοποίηση και η Εθνοσυνέλευση μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την άδεια για την προστασία της κρατικής και δημόσιας ασφάλειας.

Επιπλέον, το κοινοβούλιο έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας για τα κρατικά αποθέματα και τα αποθέματα σε καιρό πολέμου να ελέγξει τις ποσότητες που αποθηκεύονται, βάσει του Νόμου περί αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου εντός μιας εβδομάδας, έπειτα από πρόταση του Σλανισλάβ Αναστάσοφ (MRF-Νέα Αρχή).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βουλγαρία

