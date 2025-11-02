Βουλγαρία – ΒΤΑ: Δύο νεαρές αρκούδες από την Ουκρανία βρίσκουν νέο σπίτι στη Μπελίτσα

Δύο επτάχρονες αρκούδες, αδέλφια μεταξύ τους, είναι οι νεότεροι κάτοικοι του καταφυγίου αρκούδας στη Μπελίτσα της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας, ανακοίνωσε το ίδρυμα προστασίας των ζώων Four Paws. Οι αρκούδες μεταφέρθηκαν από το καταφύγιο αρκούδας στο Ντομαζίρ της Ουκρανίας για να ζήσουν στο βουλγαρικό καταφύγιο το οποίο διαχειρίζεται το Ίδρυμα Four Paws σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό.

Το 2020, ο Φρολ και η αδελφή του, η Φρόσια, διασώθηκαν από μια ζοφερή κατάσταση σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, όπου χρησιμοποιούνταν ως ατραξιόν. Τα δύο θηλαστικά ζώα είναι καλά στην υγεία τους και φιλοξενούνται προσωρινά στον τομέα καραντίνας της Μπελίτσα για να παρακολουθούνται από κτηνίατρο.

Οι νεαρές αρκούδες έπρεπε να βρουν ένα νέο σπίτι καθώς το καταφύγιο αρκούδων στο Ντομαζίρ έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά του φιλοξενώντας 31 αρκούδες.

Ο Φρολ και η Φρόσια μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία. Για να φτάσουν στη Μπελίτσα, διένυσαν ένα ταξίδι 40 ωρών μέσω Πολωνίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Ρουμανίας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Four Paws γιόρτασε τα 25 χρόνια του στη Βουλγαρία. Εκείνη την εποχή, 15 αρκούδες ζούσαν στο καταφύγιο, όπως ανέφερε ο διευθυντής του Νίκολα Ποπκοσταντίνοφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ