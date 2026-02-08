MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τζόρτζια Μελόνι: Όποιος διαδηλώνει κατά των Ολυμπιακών Αγώνων είναι εχθρός της Ιταλίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε μάλλον ασυνήθιστες και πρωτοφανείς δηλώσεις προχώρησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, που τα “έβαλε” με όσους μετείχαν σε επεισόδια με την αστυνομία στο Μιλάνο αλλά και το σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο που έγινε το Σάββατο.

Με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «εχθρούς της Δημοκρατίας και των Ιταλών», όσους μετείχαν στις διαδηλώσεις και αναδημοσίευσε βίντεο από τα επεισόδια στο Μιλάνο, που προβλήθηκε από το Fox News.

«Υπάρχουν αυτοί: οι εχθροί της Ιταλίας και των Ιταλών, που διαδηλώνουν “κατά των Ολυμπιακών Αγώνων”, στέλνοντας αυτές τις εικόνες στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου. Αφού άλλοι έκοψαν τα καλώδια του σιδηροδρόμου για να εμποδίσουν την αναχώρηση των τρένων», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζόρτζια Μελόνι, που εξέφρασε την αλληλεγγύη της στις δυνάμεις ασφαλείας του Μιλάνου και σε όλους όσοι «θα δουν τη δουλειά τους να ακυρώνεται από αυτές τις συμμορίες εγκληματιών».

Το απόγευμα του Σαββάτου, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μιλάνο. Επεισόδια σημειώθηκαν στην περιοχή Κορβέτο, όταν μια μικρή ομάδα κουκουλοφόρων, που προσπάθησε να κινηθεί προς την περιφερειακή οδό, άρχισε να πετά κροτίδες κατά της αστυνομίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με υδροφόρες και σύντομη έφοδο, διαλύοντας περίπου 50 άτομα. Πέντε άτομα προσήχθησαν.

Εμπρησμός στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο προκλήθηκαν από τον εμπρησμό σε ηλεκτρικό θάλαμο κοντά στο Πέζαρο και από δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, στον κόμβο της γραμμής Μπολόνια-Πάντοβα.

Τα τρένα υψηλής ταχύτητας αναγκάστηκαν να κινηθούν μέσω της παλιάς γραμμής, με καθυστερήσεις έως και 120 λεπτά. Οι αρχές έχουν θέση στο στόχαστρό τους αναρχικές οργανώσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής.

Τζόρτζια Μελόνι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Πέντε τρόποι να διαχειριστείς το έντονο κοινωνικό άγχος, σύμφωνα με ειδικούς

ΖΩΔΙΑ 16 ώρες πριν

Για 3 ζώδια όλα μπαίνουν στη θέση τους – “Είναι στο χέρι σας να φτιάξετε κάτι όμορφο”

MEDIA NEWS 57 λεπτά πριν

Πάνος Κατσαρίδης: Για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο δεν θέλω να μιλήσω, αν το κάνω θα περάσω άσχημα τις επόμενες μέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

ΕΦΚΑ: Μειώσεις και επιστροφή χρημάτων για παλαιές συντάξεις – Τι αλλάζει για βαρέα και συντάξεις χηρείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στη Χίο: Εικόνες από την αεροδιακομιδή έξι παιδιών στην Αθήνα με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 15 ώρες πριν

Έρχεται πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς – Πώς και γιατί πρέπει να εκδώσουν αυτήν την κάρτα