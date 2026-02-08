Τζόρτζια Μελόνι: Όποιος διαδηλώνει κατά των Ολυμπιακών Αγώνων είναι εχθρός της Ιταλίας

Σε μάλλον ασυνήθιστες και πρωτοφανείς δηλώσεις προχώρησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, που τα “έβαλε” με όσους μετείχαν σε επεισόδια με την αστυνομία στο Μιλάνο αλλά και το σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο που έγινε το Σάββατο.

Με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «εχθρούς της Δημοκρατίας και των Ιταλών», όσους μετείχαν στις διαδηλώσεις και αναδημοσίευσε βίντεο από τα επεισόδια στο Μιλάνο, που προβλήθηκε από το Fox News.

«Υπάρχουν αυτοί: οι εχθροί της Ιταλίας και των Ιταλών, που διαδηλώνουν “κατά των Ολυμπιακών Αγώνων”, στέλνοντας αυτές τις εικόνες στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου. Αφού άλλοι έκοψαν τα καλώδια του σιδηροδρόμου για να εμποδίσουν την αναχώρηση των τρένων», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζόρτζια Μελόνι, που εξέφρασε την αλληλεγγύη της στις δυνάμεις ασφαλείας του Μιλάνου και σε όλους όσοι «θα δουν τη δουλειά τους να ακυρώνεται από αυτές τις συμμορίες εγκληματιών».

Το απόγευμα του Σαββάτου, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μιλάνο. Επεισόδια σημειώθηκαν στην περιοχή Κορβέτο, όταν μια μικρή ομάδα κουκουλοφόρων, που προσπάθησε να κινηθεί προς την περιφερειακή οδό, άρχισε να πετά κροτίδες κατά της αστυνομίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με υδροφόρες και σύντομη έφοδο, διαλύοντας περίπου 50 άτομα. Πέντε άτομα προσήχθησαν.

Εμπρησμός στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο προκλήθηκαν από τον εμπρησμό σε ηλεκτρικό θάλαμο κοντά στο Πέζαρο και από δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, στον κόμβο της γραμμής Μπολόνια-Πάντοβα.

Τα τρένα υψηλής ταχύτητας αναγκάστηκαν να κινηθούν μέσω της παλιάς γραμμής, με καθυστερήσεις έως και 120 λεπτά. Οι αρχές έχουν θέση στο στόχαστρό τους αναρχικές οργανώσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής.