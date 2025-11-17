Τουρκία: 11 συλλήψεις μετά τον θάνατο των τριών ανθρώπων από δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη

Συνολικά έντεκα άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για μια υπόθεση πιθανής δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη, που οδήγησε στον θάνατο μίας Τουρκο-Γερμανίδας και των δύο παιδιών της, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του πρακτορείου Anadolu.

Η οικογένεια, Τούρκοι υπήκοοι που ζούσαν στη Γερμανία και είχαν ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές, αρρώστησε το περασμένο Τετάρτη μετά την κατανάλωση γνωστών φαγητών στη δημοφιλή περιοχή Ορτάκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου.

Η μητέρα, Τζιγκντέν Μποτζέκ, υπέκυψε την Παρασκευή στο νοσοκομείο, μία ημέρα αφότου είχαν χάσει τη ζωή τους τα δύο της παιδιά: ο 6χρονος Καντρί και η 3χρονη Μασάλ.

Ο πατέρας, Σερβέτ Μποτζέκ, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αν και αρχικά οι αρχές διερευνούσαν ενδεχόμενη τροφική δηλητηρίαση, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης άνοιξε νέα γραμμή έρευνας όταν προέκυψαν ενδείξεις ότι η οικογένεια ίσως είχε εκτεθεί σε επικίνδυνα φυτοφάρμακα μέσα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, όπως μετέφεραν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Hürriyet ανέφερε, επικαλούμενη ερευνητές, ότι εντομοκτόνο σκεύασμα κατά των κοριών, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε δωμάτιο του ισογείου, πιθανότατα πέρασε –μέσω του συστήματος εξαερισμού του μπάνιου– στο δωμάτιο της οικογένειας στον πρώτο όροφο.

Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην παλιά ιστορική περιοχή της πόλης και του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί, εκκενώθηκε το Σάββατο, καθώς δύο ακόμη επισκέπτες εμφάνισαν παρόμοια συμπτώματα, όπως ναυτία και εμετούς, σύμφωνα με το Anadolu.

Την Κυριακή, οι αρχές προχώρησαν στη σφράγιση του κτιρίου.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται πέντε πωλητές τροφίμων, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, δύο μέλη του προσωπικού, καθώς και τρεις εργαζόμενοι σε εταιρεία απεντόμωσης, χωρίς να διευκρινίζεται πότε ακριβώς έγιναν οι συλλήψεις. Οκτώ από αυτούς αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον δικαστή.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, καθώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε δείγματα τροφίμων του υπουργείου Γεωργίας, αναμένονται επίσης μέσα στην ημέρα.

Η μητέρα και τα δύο παιδιά κηδεύτηκαν το Σάββατο, στη γενέτειρά τους Μπολβαντίν, όπως ανέφεραν τουρκικές εφημερίδες.