Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι εξαπέλυσε πλήγματα στη Γάζα – Κάνει λόγο για “κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας” από τη Χαμάς

THESTIVAL TEAM

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι Παλαιστίνιοι ένοπλοι πραγματοποίησαν σήμερα επίθεση με εκτοξευτές ρουκετών RPG και με τη συμμετοχή ελεύθερων σκοπευτών εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις IDF, οι στρατιώτες επιχειρούσαν στην ανατολική πλευρά της λεγόμενης «Κίτρινης Γραμμής» -ζώνης που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς- με στόχο την καταστροφή τρομοκρατικών υποδομών «στο πλαίσιο της συμφωνίας».

Αμέσως μετά την επίθεση, ο IDF ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα με μαχητικά αεροσκάφη και βομβαρδισμό πυροβολικού στη Ράφα, προκειμένου να «εξουδετερώσει απειλές». Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αυτών, καταστράφηκαν αρκετές σήραγγες και κτίρια όπου είχαν εντοπιστεί ένοπλοι.

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας, οι IDF θα απαντήσουν με αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο στρατός.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο IDF έχει ξεκινήσει επίσης πλήγματα στην περιοχή Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Ιζάτ αλ Ρισέκ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε από την πλευρά του ότι η παλαιστινιακή οργάνωση παραμένει δεσμευμένη στην εκεχειρία, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι την έχει παραβιάσει επανειλημμένα.

Δύο αεροπορικά πλήγματα

«Μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν δύο αεροπορικά πλήγματα στη Ράφα» σε «μια περιοχή υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού», δήλωσε στο AFP ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Ένας δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «συγκρούσεις» μεταξύ της Χαμάς και μιας άλλης ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης σε περιοχή «υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού».

Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε 47 παραβιάσεις της εκεχειρίας, προκαλώντας τον θάνατο 38 ανθρώπων και τον τραυματισμό 143 άλλων.

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις των σημερινών ισραηλινών πληγμάτων, της σοβαρότερης δοκιμασίας της ήδη εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται εδώ και ημέρες ότι παραβιάζουν τη συμφωνία, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Εξάλλου το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την επιστροφή των ομήρων.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει απελευθερώσει και τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε και έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 νεκρών ομήρων σε σύνολο 28. Ωστόσο δηλώνει ότι χρειάζεται προσπάθεια και ειδικός εξοπλισμός για να ανακτήσει τα πτώματα που βρίσκονται παγιδευμένα κάτω τα ερείπια.

Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς

