MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στην Κύπρο: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο της Πάφου, εντοπίστηκε ύποπτο drone – Εκκένωση και στρατιωτικών βάσεων

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή καθώς τα μεσάνυχτα της Κυριακής η βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στη Λεμεσό της Κύπρου δέχθηκε χτύπημα από ύποπτο drone.

Πριν από λίγο, συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Πάφου μετά από εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο του. Άμεσα δόθηκε εντολή να εκκενωθεί άμεσα το κτήριο από επιβάτες και προσωπικό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως εκκενώνεται και η Βάση Δεκέλειας.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και αμέσως μετά απογειώθηκαν αεροσκάφη, όπως μετέδωσε ο Φιλελεύθερος Κύπρου ενώ η βάση εκκενώνεται.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους σύμφωνα με το Philenews.com.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγίες δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικό στον Δήμαρχο Κουρίου, να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση. Σημειώνεται πως ήδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.

Την ίδια ώρα συνεχίζουν να απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη από τη Βάση Ακρωτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι τέθηκαν σε συναγερμό, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone τύπου Shahed. Όπως μετέδωσε το κρατικό κανάλι, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση.

Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Φοίβος Δεληβοριάς: Η προσφορά μου στο κίνημα των Τεμπών είναι ανιδιοτελής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 69χρονου από συγχωριανό του στην Ξάνθη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Super 3: Ο Άρης είναι τεράστιο σωματείο και δεν εκβιάζεται, ο λαός του θα τον προστατεύσει

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός για 48 ώρες λόγω Fly Over – Πότε και σε ποιο σημείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φέρνει αυξήσεις σε καύσιμα, ενέργεια και προϊόντα – “Οι καταναλωτές να περιμένουν αυξήσεις”