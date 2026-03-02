Συναγερμός στην Κύπρο: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο της Πάφου, εντοπίστηκε ύποπτο drone – Εκκένωση και στρατιωτικών βάσεων

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή καθώς τα μεσάνυχτα της Κυριακής η βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στη Λεμεσό της Κύπρου δέχθηκε χτύπημα από ύποπτο drone.

Πριν από λίγο, συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Πάφου μετά από εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο του. Άμεσα δόθηκε εντολή να εκκενωθεί άμεσα το κτήριο από επιβάτες και προσωπικό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως εκκενώνεται και η Βάση Δεκέλειας.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και αμέσως μετά απογειώθηκαν αεροσκάφη, όπως μετέδωσε ο Φιλελεύθερος Κύπρου ενώ η βάση εκκενώνεται.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους σύμφωνα με το Philenews.com.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγίες δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικό στον Δήμαρχο Κουρίου, να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση. Σημειώνεται πως ήδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.

Την ίδια ώρα συνεχίζουν να απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη από τη Βάση Ακρωτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι τέθηκαν σε συναγερμό, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone τύπου Shahed. Όπως μετέδωσε το κρατικό κανάλι, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση.