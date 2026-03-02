MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου και σηκώθηκαν μαχητικά – Εκκενώνεται η περιοχή – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός επικρατεί στη βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου με τις σειρήνες να ηχούν, ενώ έχουν απογειωθεί μαχητικά αεροσκάφη.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και αμέσως μετά απογειώθηκαν αεροσκάφη, όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος Κύπρου.

Οι εργαζόμενοι αποχωρούν και κλείνει η πύλη της βάσης που εκκενώνεται.

Δείτε το βίντεο του Philenews.com:

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους σύμφωνα με το Philenews.com.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγίες δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικό στον Δήμαρχο Κουρίου, να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση. Σημειώνεται πως ήδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.

Την ίδια ώρα συνεχίζουν να απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη από τη Βάση Ακρωτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι τέθηκαν σε συναγερμό, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone τύπου Shahed. Όπως μετέδωσε το κρατικό κανάλι, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση.

Κύπρος

