MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σε ανοδική τροχιά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι επιστρέφει το πετρέλαιο μετά την ομιλία Τραμπ

|
THESTIVAL TEAM

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τόσο του αργού πετρελαίου Brent όσο και του αμερικανικού τύπου WTI επιστρέφουν σε ανοδική τροχιά μετά τη συνέντευξη τύπου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου Brent ανακάμπτουν πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα (6.4.2026), αφού δοκίμασαν το όριο των 107 δολαρίων ενώ όσο ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ το αμερικανικό αργό σημείωνε άνοδο που προσέγγιζε το 2% πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά αναζητά νέα ισορροπία σε υψηλότερα επίπεδα τιμών καθώς μια πιθανή 45ήμερης κατάπαυση του πυρός φαίνεται να δίνει τη θέση της με αρνητικές προσδοκίες για την έκβαση του πολέμου, πιθανόν σε ιρανικές υποδομές. Ενώ το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί μεσολαβητές έχουν προτείνει ένα πλαίσιο για άμεση εκεχειρία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, οι επίμονες ανησυχίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα επίλυσης της σύρραξης παραμένουν αρνητικές.

Η μεταβλητότητα εντάθηκε μετά από μια ανάρτηση στο Truth Social, όπου ο Πρόεδρος προειδοποίησε για καταστροφή ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και γεφυρών από αύριο. Αυτή η κλιμακούμενη ρητορική αντιστάθμισε την προηγούμενη αισιοδοξία που ενίσυσε και το αποτέλεσμα της συνάντησης μελών του ΟΠΕΚ+ το Σαββατοκύριακο, όπου εγκρίθηκε αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ελλείψεων που προκλήθηκαν από ζημιές που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Πετρέλαιο

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

