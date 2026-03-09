Πρόεδρος Λιβάνου: Οι ενέργειες της Χεζμπολάχ μπορεί να μετατρέψουν τη χώρα σε δεύτερη Γάζα

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι θέτει τη χώρα σε σοβαρό κίνδυνο, προειδοποιώντας πως οι ενέργειές της θα μπορούσαν να μετατρέψουν τον Λίβανο σε «μια δεύτερη Γάζα», κατά τη διάρκεια συνομιλίας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Αούν δήλωσε -χωρίς να κατονομάσει ρητά την οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν- ότι «η εκτόξευση λίγων ρουκετών από τον Λίβανο προς το Ισραήλ ήταν μια παγίδα και σχεδόν μια ανοιχτή ενέδρα για τον Λίβανο, για το λιβανέζικο κράτος και για τον λαό του».

Η Χεζμπολάχ επανέλαβε τις επιθέσεις με ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ την περασμένη Δευτέρα, έπειτα από μακρά περίοδο παύσης, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Αούν μίλησε με έντονη αποδοκιμασία για την αρχική αυτή επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες, υποστηρίζοντας ότι δεν απέτρεψε το Ισραήλ από το να πλήξει τον Λίβανο, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική πράξη εκδίκησης για τη δολοφονία του Χαμενεΐ, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

«Υπάρχουν εκείνοι που ήθελαν αυτές οι ρουκέτες να λειτουργήσουν ως δόλωμα, ώστε να παρασυρθεί ο ισραηλινός στρατός να διεισδύσει στο εσωτερικό του Λιβάνου, να εισβάλει σε ορισμένες περιοχές του και ίσως ακόμη και να τις καταλάβει», δήλωσε, την ώρα που οι IDF προωθούνται βαθύτερα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Όπως υποστήριξε ο Λιβανέζος πρόεδρος, ο στόχος μιας τέτοιας εξέλιξης θα ήταν να βρεθεί ο Λίβανος αντιμέτωπος με δύο επιλογές: «Είτε να εισέλθει σε άμεση σύγκρουση με την ισραηλινή επιθετικότητα, η οποία δεν δεσμεύεται από κανέναν νομικό ή ανθρωπιστικό περιορισμό, κάτι που θα οδηγούσε στη μετατροπή του Λιβάνου σε μια δεύτερη Γάζα».

Ο Αούν τόνισε επίσης ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να επιβάλει μια νέα απαγόρευση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ «με σαφή και αποφασιστικό τρόπο».

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στην εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, να στηρίξει τις Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις στην προσπάθεια αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και να επαναφέρει τον Λίβανο και το Ισραήλ σε απευθείας συνομιλίες.