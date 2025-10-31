MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι μαχητικά της αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, για τρίτη φορά αυτήν την εβδομάδα.

Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του πολωνικού στρατού, αλλά όπως και στα προηγούμενα περιστατικά δεν είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης και οι αναμεταδότες του ήταν εκτός λειτουργίας.

«Αυτή είναι ήδη η τρίτη παρόμοια περίπτωση αυτή την εβδομάδα, που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στην περιοχή της Βαλτικής», ανέφερε ο στρατός.

Οι χώρες που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, μέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πολωνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Κομοτηνή: Έντονη ανησυχία από νεκρά ζώα που βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένη περιοχή στον Ίασμο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για “Το Τάβλι” με τους Αλέξανδρο Ρήγα και Αντώνη Κρόμπα στο Metropolitan Urban Theater

ΔΙΕΘΝΗ 57 λεπτά πριν

Ο Τραμπ διαψεύδει πως θα χτυπήσει την Βενεζουέλα την ώρα που ο Μαδούρο ζητά όπλα από τον Πούτιν

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Μαρία Ηλιάκη δεν είναι ποιοτική στο “Δέστε τους”, με το που περνάει την πύλη της ΕΡΤ είναι;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Στολίστηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης: Πανέτοιμος και πάνοπλος ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ