Politico: Ο Μερτς λέει στους Γερμανούς να μην είναι τεμπέληδες και να πάρουν παράδειγμα από τους Έλληνες

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τους Γερμανούς να δουλεύουν περισσότερο και να περιορίσουν πολλές άδειες και τη μερική απασχόληση, με το Politico να «μεταφράζει» το μήνυμά του ως μία ευθεία προτροπή προς του πολίτες της χώρας του να μην είναι… τόσο τεμπέληδες.



Η τοποθέτηση του Γερμανού καγκελάριου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό, αφού θυμίζει την περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους πριν από μια δεκαετία, όταν στη Γερμανία κυριαρχούσε η ρητορική περί «τεμπέληδων Ελλήνων». Σήμερα, ωστόσο, ο ίδιος ο Γερμανός καγκελάριος επικαλείται την Ελλάδα ως παράδειγμα χώρας με περισσότερες ώρες εργασίας, ανατρέποντας το συγκεκριμένο αφήγημα.



Το Politico αναφέρει στο άρθρο του πως «ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ανοίξει μια ριψοκίνδυνη πολιτική σύγκρουση με το εργατικό δυναμικό της Γερμανίας, που αριθμεί περίπου 46 εκατομμύρια ανθρώπους και το μήνυμά του, εν συντομία είναι: Μην είστε τόσο τεμπέληδες».



Οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετές ώρες και παίρνουν πάρα πολλές ημέρες αναρρωτικής άδειας, εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη, υποστήριξε ο Μερτς τις τελευταίες εβδομάδες.



Η έκκληση του Μερτς να δουλεύουν οι Γερμανοί περισσότερο έρχεται την ώρα που προσπαθεί να αναζωογονήσει τη μακροχρόνια στάσιμη οικονομία της Γερμανίας και προωθεί πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Έρχεται επίσης σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή, πριν από μια σειρά κρατιδιακών εκλογών που θεωρούνται βασικά τεστ της εθνικής διάθεσης, με το ίδιο του το συντηρητικό κόμμα να δυσκολεύεται να αναχαιτίσει μια ανερχόμενη άκρα δεξιά.



Αυτό δεν εμπόδισε τον καγκελάριο να υιοθετήσει σχεδόν επιπληκτικό τόνο προς τους Γερμανούς επειδή δεν εργάζονται περισσότερο και δεν εργάζονται σκληρότερα.



«Η συνολική παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας δεν είναι αρκετά υψηλή», δήλωσε ο Μερτς σε πρόσφατη ομιλία του σε βιομηχανικούς φορείς στην ανατολική Γερμανία, επισημαίνοντας τη μερική απασχόληση ως πρόβλημα. «Για να το πω ακόμη πιο ωμά: Η ισορροπία εργασίας-ζωής και η τετραήμερη εβδομάδα δεν θα είναι αρκετές για να διατηρηθεί στο μέλλον το σημερινό επίπεδο ευημερίας της χώρας μας, γι’ αυτό πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο».



Σε πρόσφατη προεκλογική στάση στο νοτιοδυτικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου οι συντηρητικοί κρατούν προβάδισμα μονοψήφιου ποσοστού στις δημοσκοπήσεις ενόψει εκλογών στις 8 Μαρτίου, ο Μερτς επέμεινε, καταγγέλλοντας τον αριθμό ημερών αναρρωτικής άδειας που παίρνουν κατά μέσο όρο οι εργαζόμενοι Γερμανοί — σχεδόν τρεις εβδομάδες τον χρόνο, όπως είπε, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.



«Είναι όντως σωστό; Είναι όντως απαραίτητο;» είπε ο Μερτς με σφιγμένη γροθιά. «Μπορούμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερα κίνητρα ώστε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να εργάζονται αντί να παίρνουν αναρρωτική άδεια όταν είναι άρρωστοι;» Πρόσθεσε: «Σε αυτήν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, πρέπει να πετύχουμε μαζί υψηλότερη οικονομική απόδοση από αυτήν που πετυχαίνουμε σήμερα».



Η Ελλάδα ως πρότυπο

Το Politico αναφέρει επίσης πως στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα, με πολλούς Γερμανούς συντηρητικούς να αποκαλούν του Έλληνες ως τεμπέληδες κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Ο Μερτς τώρα προβάλλει την Ελλάδα ως ένα είδος προτύπου, αν και η παραγωγικότητα εργασίας της Γερμανίας παραμένει πολύ υψηλότερη.



Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο πέρυσι, ο Μερτς επαίνεσε την Αθήνα για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας της, που επέτρεψε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας. «Συνιστώ σε όλους στη Γερμανία που πιστεύουν ότι είναι τρομερό και παράλογο να δουλεύουν 40 ώρες την εβδομάδα… να ρίξουν μια ματιά στην Ελλάδα», δήλωσε ο Μερτς δίπλα στον Μητσοτάκη. «Μπορούμε σίγουρα να μάθουμε κάτι από την Ελλάδα σε αυτό το θέμα».

Αντιδράσεις στη Γερμανία

Οι Γερμανοί κατατάσσονται κοντά στον πάτο της ΕΕ — τρίτοι από το τέλος — όσον αφορά τις μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που συγκέντρωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Ένας μεγάλος λόγος, όπως σημειώνει το Politico, είναι ότι το ποσοστό των Γερμανών εργαζομένων που επιλέγουν μερική απασχόληση βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Οι συντηρητικοί του Μερτς πρότειναν πρόσφατα μέτρο για αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας, καταργώντας το «νομικό δικαίωμα» στη μερική απασχόληση, εκτός αν ένας εργαζόμενος έχει ειδικό λόγο, όπως υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών ή συνέχιση σπουδών.

Η πρόταση — με τίτλο «Χωρίς νομικό δικαίωμα σε τρόπο ζωής μερικής απασχόλησης» — εξόργισε πολλούς Γερμανούς για τον τόνο επίπληξης που αντιλήφθηκαν. Πολλές Γερμανίδες, που εργάζονται μερική απασχόληση πολύ συχνότερα από τους άνδρες, ένιωσαν ότι στοχοποιούνται ιδιαίτερα.

Οι δηλώσεις του Μερτς για τη μερική απασχόληση και τις ημέρες αναρρωτικής άδειας χλευάστηκαν επίσης ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους Γερμανούς να μετατρέπουν τη φράση «τρόπος ζωής μερικής απασχόλησης» σε ποικιλία ευρέως διαδεδομένων memes.

Η πολιτική ζημιά για τον Μερτς και τους συντηρητικούς του φαίνεται σημαντική. Τα δύο τρίτα των Γερμανών αντιτίθενται στην πρόταση της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) να γίνει δυσκολότερη η μερική απασχόληση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ARD-DeutschlandTrend.