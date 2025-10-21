ΟΗΕ: Κραυγή αγωνίας για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – “Είναι ανεπαρκής, ανοίξτε τα συνοριακά περάσματα”

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα αλλά και στις υπηρεσίες του ΟΗΕ, που προσπαθούν να μεταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια με περιορισμένα μέσα.

Μάλιστα, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (WFP) δήλωσε σήμερα (21/10) ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και οι προμήθειες που εισέρχονται στη Γάζα αυξάνονται αλλά και πάλι είναι λιγότερες από τον ημερήσιο στόχο των 2.000 τόνων

Ο κυριότερος λόγος για την κατάσταση αυτή είναι το γεγονός πως είναι ανοικτά μόνο δύο περάσματα προς τον παλαιστινιακό θύλακα, και κανένα προς το βόρειο τμήμα του, το οποίο πλήττεται από λιμό.

Περίπου 750 μετρικοί τόνοι τροφίμων εισέρχονται τώρα στη Λωρίδα της Γάζας κάθε μέρα, σύμφωνα με WFP, αλλά η ποσότητα αυτή συνεχίζει να είναι μικρότερη σε σχέση με το μέγεθος των αναγκών, ύστερα από δύο χρόνια σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Για να μπορούμε να πετύχουμε αυτή την αύξηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε συνοριακό πέρασμα τώρα», δήλωσε η εκπρόσωπος του WFP, Αμπίρ Ετέφα, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Πρόσθεσε ότι μόνο δύο από τα υπό ισραηλινό έλεγχο περάσματα είναι σε λειτουργία, το Κερέμ Σαλόμ στα νότια και το Κισουφίμ στο κεντρικό τμήμα του θύλακα.

Κάποιες επισιτιστικές προμήθειες για παιδιά και εγκύους έχουν φθάσει στις βόρειες περιοχές μέσω του νοτίου τμήματος, δήλωσε η ίδια, αλλά αυτό είναι και πάλι λιγότερο από το απαιτούμενο επίπεδο.

«Δεν έχουμε μεγάλης κλίμακας αυτοκινητοπομπές προς την Πόλη της Γάζας ή τη βόρεια Γάζα», δήλωσε η αξιωματούχος του WFP.

Οι επισιτιστικές προμήθειες που έχουν παραδοθεί έως τώρα επαρκούν για να ταΐσουν περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους για δύο εβδομάδες, δήλωσε η ίδια.

Πολλοί κάτοικοι στη Γάζα αποθηκεύουν τα τρόφιμα που λαμβάνουν, διότι φοβούνται ότι ο προμήθειες μπορεί και πάλι να εξαντληθούν.

«Καταναλώνουν ένα μέρος αυτά, και τα μοιράζουν σε μερίδες και κρατούν κάποια από αυτά για μια έκτακτη ανάγκη, διότι δεν είναι πολύ βέβαιοι για το πόσο θα διαρκέσει η εκεχειρία και τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια», δήλωσε η Ετέφα.

«Η διατήρηση της εκεχειρίας είναι ζωτικής σημασίας. Είναι πραγματικά ο μοναδικός τρόπος για να σώσουμε ζωές και να αντιμετωπίσουμε τον λιμό στη βόρεια Γάζα», δήλωσε η ίδια.

Η τήρηση της εκεχειρίας μακροπρόθεσμα και με τρόπο «ολοκληρωμένο» θα επιτρέψει στο WFP να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη κλίμακα για αυτή την κρίση και να στηρίξει αποτελεσματικά όλους τους εταίρους και τις διανομές επί του πεδίου, πρόσθεσε.

«Την Κυριακή (19/10), δεν μπορέσαμε να μεταφέρουμε τρόφιμα στη Γάζα από τα σημεία διέλευσης λόγω συγκρούσεων. Γνωρίζουμε ότι αυτή η κατάπαυση πυρός είναι εύθραυστη. Το σημαντικό είναι να διαρκέσει και οι άνθρωποι, καθώς και οι ομάδες μας επί του πεδίου, να διατηρήσουν τις ελπίδες τους», τόνισε.

«Οι διανομές γίνονται με οργανωμένο και αξιοπρεπή τρόπο», πρόσθεσε η ίδια, διευκρινίζοντας ότι το WFP διαθέτει πλέον 26 ανοικτά σημεία διανομής τροφίμων στη Γάζα, συγκριτικά με 5 την Παρασκευή (17/10), αλλά ο αριθμός αυτός παραμένει πολύ χαμηλότερος από τα 145 κέντρα διανομής, που η οργάνωση ελπίζει να αναπτύξει στο σύνολο του θύλακα.