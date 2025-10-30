Νέοι βομβαρδισμοί στη Γάζα παρά τη δέσμευση του Ισραήλ στην εκεχειρία

Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης βομβάρδισαν σήμερα περιοχές στην ανατολική Γάζα, σύμφωνα με Παλαιστίνιους κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες, μια ημέρα αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι παραμένει προσηλωμένο στην εφαρμογή της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, παρότι εξαπέλυσε κι άλλα θανατηφόρα πλήγματα στην περιοχή, όπως επισημαίνει το Reuters.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ισραηλινά αεροσκάφη διεξήγαγαν 10 αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές ανατολικά της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ πρόσθεσαν ότι άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της Πόλης της Γάζας στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε πλήγματα «ακριβείας» κατά «τρομοκρατικών υποδομών που αποτελούσαν απειλή για τους στρατιώτες» στις περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή.

Τα σημερινά πλήγματα συνιστούν την πιο πρόσφατη δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Γάζα δήλωσαν ότι δεν είδαν πλήγματα, εκτός της περιοχής που ελέγχει το Ισραήλ.

Από την Τρίτη ως την Τετάρτη, το Ισραήλ προέβη σε αντίποινα για τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη με βομβαρδισμούς, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε 104 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές υπό τη Χαμάς που είναι αρμόδιες για την υγεία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι ο στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων σε περιοχή που βρίσκεται εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», στην οποία αποσύρθηκαν οι δυνάμεις του βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας. Η Χαμάς απέρριψε την κατηγορία αυτή.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε κατάλογο με 26 μαχητές, τους οποίους δήλωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο στη διάρκεια του βομβαρδισμού που εξαπέλυσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου ενός που, όπως σημείωσε, ήταν ένας διοικητής της Χαμάς που μετείχε στην πρωτοφανή επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Το γραφείο Τύπου της υπό τη Χαμάς κυβέρνησης της Γάζας, ανακοίνωσε ότι ο κατάλογος του Ισραήλ αποτελεί μέρος μιας «συστηματικής εκστρατείας παραπληροφόρησης» για τη συγκάλυψη «εγκλημάτων κατά πολιτών στη Γάζα».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 46 παιδιά και 20 γυναίκες περιλαμβάνονται στους 104 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές.

Πηγή προσκείμενη στις διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας, σημείωσαν ότι Αμερικανοί και περιφερειακοί μεσολαβητές παρενέβησαν για την αποκατάσταση της ηρεμίας, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς επέρριπταν την ευθύνη η μία πλευρά στην άλλη.