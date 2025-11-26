Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς που δέχτηκαν την Τετάρτη σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Ο δράστης είναι στα χέρια των Αρχών, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, όπως είναι και τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Έχει τραυματιστεί ελαφρά και νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, αναφέρει το Associated Press.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House



At least three casualties being reported



The shooter is reportedly still on the loose



Law enforcement racing from all throughout the city



PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW November 26, 2025

Φωτογραφία που δείχνει ένα από τα θύματα:

#BREAKING: Photo of National Guard shot near White House pic.twitter.com/1ptDAyQI7c — Backfire (@BackfireBros) November 26, 2025

🚨BREAKING: DC Police confirm that one suspect is in custody after 2 National Guard members were shot in Washington, DC. | @thestoryfnc @aishahhasnie pic.twitter.com/QTaLlClSxT — Fox News (@FoxNews) November 26, 2025

Η σύλληψη του δράστη:

🚨BREAKING: DC Police confirm that one suspect is in custody after 2 National Guard members were shot in Washington, DC. | @thestoryfnc @aishahhasnie pic.twitter.com/QTaLlClSxT — Fox News (@FoxNews) November 26, 2025

Οι δύο στρατιώτες ανήκαν στην Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Πάτρικ Μόρισεϊ.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πλατεία Farragut στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον Λευκό Οίκο.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για δύο πυροβολισμούς και στη συνέχεια πολλούς διαδοχικούς.

Λόγω των πυροβολισμών ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση lockdown με όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεοτέρας.

Την ώρα της επίθεσης ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Φλόριντα. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο – «Αυτό το ζώο θα το πληρώσει ακριβά» λέει ο Τραμπ για τον δράστη, που συνελήφθη

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του ο Τραμπ υπόσχεται ο δράστης να το πληρώσει ακριβά: «Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι και αυτό σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με την Προεδρία, είμαστε μαζί σας!».