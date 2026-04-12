Μήνυμα ελπίδας από τους Έλληνες του Λιβάνου για την Ανάσταση – Δείτε βίντεο

Στη Βηρυτό, ένας μικρός θύλακας Ορθοδόξων γιορτάζει. Στις εκκλησίες της Βηρυτού αντηχεί το Χριστός Ανέστη, οι καμπάνες ηχούν, ενώ ακούγεται και ο ήχος από το drone που πετά στη λιβανέζικη πρωτεύουσα.

Το κάλεσμα όλων είναι κοινό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Ακόμη, τα δάκρυα δεν έχουν στεγνώσει μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις στη Βηρυτό και οι Ορθόδοξοι παίρνουν δύναμη από την πίστη τους και τους γεμίζει ελπίδα η Ανάσταση του Χριστού.

Οι Έλληνες του Λιβάνου συσπειρώνονται περισσότερο τις ημέρες του Πάσχα και επιδιώκουν να είναι ενωμένοι. «Εδώ ήταν ελληνική κοινότητα, αλλά μετά τον πόλεμο άλλαξαν τα πράγματα και έφυγαν πολλοί Έλληνες».

Μετά από ένα θρίλερ με πολλές αμφιβολίες για το εάν το Άγιο Φως θα κατάφερνε να φθάσει στο Λίβανο, τελικά βρίσκεται στο έδαφος της Βηρυτού.

Ανάσταση Λίβανος

