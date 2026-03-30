Mερτς: Κίνδυνος εξέλιξης του πολέμου στο Ιράν σε περιφερειακή σύγκρουση

Για τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου στο Ιράν προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και επανέλαβε ότι η Γερμανία θα συμβάλει στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ μόνο μετά το τέλος της σύγκρουσης.

«Η κλιμάκωση του πολέμου σε μεγάλη περιφερειακή σύγκρουση θα ασκούσε πίεση στη Γερμανία και στην Ευρώπη, ανάλογη με αυτήν του πολέμου στην Ουκρανία ή της πανδημίας του κορωνοϊού», δήλωσε ο κ. Μερτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα και αναφέρθηκε κυρίως στη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων, αλλά και στην ανάγκη επιπλέον προστασίας σε συναγωγές και εβραϊκές κοινότητες.

Η Γερμανία θα συμβάλει στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ μόνο μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράν, τόνισε εκ νέου ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι η καλύτερη λύση είναι να τελειώσει το συντομότερο η ένοπλη σύγκρουση. «Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Γερμανία θα είναι φυσικά πρόθυμη να συμβάλει στην διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή», τόνισε και πρότεινε το εγχείρημα να αναλάβει διεθνής ομάδα επαφής η οποία θα συντονίσει τις χώρες που είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν. Ερωτώμενος επίσης σχετικώς, απέκλεισε για ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο συμμετοχής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σε στρατιωτική επιχείρηση.

Ιράν Μέση Ανατολή Φρίντριχ Μερτς

