Μερτς: Δεν θέλω ο πόλεμος να διχάσει το ΝΑΤΟ

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι δεν θέλει η αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία να «διχάσει» το ΝΑΤΟ ή να ασκήσει περαιτέρω πίεση στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων της στην Ευρώπη, υπονοώντας ότι η Γερμανία θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ.

Απαντώντας στην πρόσφατη κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Συμμαχία, ο Μερτς δήλωσε ότι «δεν θέλουμε, δεν θέλω, διάσπαση στο ΝΑΤΟ», προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ αποτελεί εγγυητή της ασφάλειάς μας, συμπεριλαμβανομένης και κυρίως της ασφάλειας στην Ευρώπη», τόνισε.

Παράλληλα, υποβάθμισε τον κίνδυνο αποχώρησης ή περιορισμού της παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Τραμπ εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Δέσμευση για διατήρηση του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των ΗΠΑ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει αποτελέσει ένα «τεστ αντοχής» για το ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι διατλαντικές σχέσεις.

Ο Μερτς ανέφερε ότι συζήτησε το μέλλον της Συμμαχίας με τον Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη και ότι πρότεινε να συνεχιστεί η συζήτηση πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

«Είναι σταθερή μου πρόθεση να κάνω τα πάντα για να διατηρηθεί η προστασία του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για την Ευρώπη», είπε, προσθέτοντας ότι «η Συμμαχία αυτή, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάτι άλλο, επομένως έχω μεγάλο ενδιαφέρον να τη διατηρήσω και να την εξελίξω περαιτέρω μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο».

Κριτική στις ενέργειες του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε ότι «η ένταση με την οποία το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο εκεί θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας συνολικά, και αυτό δεν πρέπει να συμβεί».

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και άλλοι ηγέτες ζήτησαν από το Ισραήλ την Τετάρτη «να σταματήσει την περαιτέρω εντατικοποίηση των επιθέσεων», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας είχε δύο συνομιλίες με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Χθες, ο καγκελάριος δήλωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα ξεκινήσει εκ νέου επαφές με το Ιράν, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους της, με στόχο να συμβάλει στην επιτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.