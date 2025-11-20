Λίβανος: Συνελήφθη από τον στρατό ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών στη χώρα

Ο στρατός του Λιβάνου συνέλαβε τον μεγαλύτερο βαρόνο ναρκωτικών στη χώρα, τον Νουχ Ζαϊτέρ, ο οποίος τελεί υπό αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σήμερα στον ανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή.

Ο έμπορος ναρκωτικών “συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού στην κοιλάδα Μπεκάα”, στα σύνορα της Συρίας.

Ο βαρόνος των ναρκωτικών “συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού” κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα”, στα σύνορα με τη Συρία.

Ο Ζάιτερ διηύθυνε μια πραγματική αυτοκρατορία στην περιοχή αυτή, με την παραγωγή και την εξαγωγή των ναρκωτικών, όπως το captagon, ένα διεγερτικό που μοιάζει με την αμφεταμίνη.

Κατηγορείτο από τη λιβανική δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει δεκάδες εντάλματα σύλληψης σε βάρος του και τον έχει καταδικάσει ερήμην σε πολλές ποινές φυλάκισης.

Το 2023, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις στον Νουχ Ζαϊτέρ, καθώς και σε δύο ξαδέλφους του έκπτωτου Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, για διακίνηση ναρκωτικών και κυρίως του captagon.

Το ναρκωτικό αυτό, το οποίο παραγόταν στη Συρία πριν από την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Μέση Ανατολή, όπου η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών στη Γαλλία, ο Ζαϊτέρ “συνδεόταν με μέλη της οικογένειας Άσαντ και εμπλεκόταν στη διακίνηση του captagon στον Λίβανο και στη Συρία”.

Γεννημένος το 1977 από μια ισχυρή φατρία της κοιλάδας Μπεκάα, ο Ζαϊτέρ είχε παραχωρήσει συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας χωρίς φόβο για τις παράνομες δραστηριότητές του.