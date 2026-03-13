MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Οι IDF βομβάρδισαν γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ασταμάτητο το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο, προσπαθώντας να εξουδετερώσει ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ και να καταστρέψει υποδομές της οργάνωσης.

Στο νέο βίντεο που ανέβασαν οι IDF στα social media, φαίνεται η στιγμή του βομβαρδισμού της γέφυρας Al-Zrariya στον ποταμό Λιτάνι, στον Λίβανο, η οποία χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός του Ισραήλ έχει επανειλημμένα ζητήσει την εκκένωση της περιοχής, ώστε να μην σκοτωθούν άμαχοι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Μέλη της Χεζμπολάχ συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ως έδρα το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα οι IDF να βομβαρδίσουν την γέφυρα η οποία φέρεται πως χρησιμοποιείται ως πέρασμα από τους τρομοκράτες.

Οι IDF κατηγόρησαν στην ανάρτησή τους τα μέλη της Χεζμπολάχ, λέγοντας πως βάζουν σε κίνδυνο τους Λιβανέζους αμάχους και προκαλούν καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τους ίδιους, κοντά στην γέφυρα υπάρχουν και εκτοξευτές πυραύλων οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν κατά του Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε τον Λίβανο την Πέμπτη, πως αν δεν περιορίσει την δράση της Χεζμπολάχ τότε ο στρατός θα καταλάβει τα εδάφη και θα την περιορίσει μόνος του.

Ο Λίβανος έχει διαχωρίσει την θέση του από τη Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας πως δεν θέλει να εμπλακεί στον πόλεμο αν και η τρομοκρατική οργάνωση εξαπολύει συνεχώς επιθέσεις κατά του Ισραήλ και άλλων περιοχών, βάζοντας την χώρα στο επίκεντρο των ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών.

Ισραήλ Λίβανος

