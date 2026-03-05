Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό προσφύγων σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το θύμα της επίθεσης ήταν ο Ουάσιμ Ατάλα αλ Αλί, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το σπίτι τους στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Μπεντάουι, κοντά στην πόλη Τρίπολη, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πρώτος νεκρός αξιωματούχος της Χαμάς μετά την κλιμάκωση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλ Αλί θεωρούνταν ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Η επίθεση σηματοδοτεί την πρώτη επιβεβαιωμένη εξόντωση στελέχους της Χαμάς από την έναρξη της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, η οποία πυροδοτήθηκε μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν το Σάββατο.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τις συγκρούσεις να επεκτείνονται πέρα από τα κύρια μέτωπα και να ενισχύονται οι φόβοι για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.