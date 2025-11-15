Λίβανος: Η Βηρυτός θα προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ για την κατασκευή ενός τσιμεντένιου τείχους στα σύνορα

Ο Λίβανος σκοπεύει να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ για την κατασκευή ενός τσιμεντένιου τείχους κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου που εκτείνεται πέρα από τη “Μπλε Γραμμή”, ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία του Λιβάνου.

Η Μπλε Γραμμή είναι η γραμμή οριοθέτησης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ και χωρίζει τον Λίβανο από το Ισραήλ και τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν στη Μπλε Γραμμή όταν αποχώρησαν από τον νότιο Λίβανο το 2000.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε χθες ότι το τείχος έχει καταστήσει μη προσβάσιμα περισσότερα από 4.000 τετραγωνικά μέτρα λιβανικού εδάφους για τον τοπικό πληθυσμό.

Η προεδρία του Λιβάνου επανέλαβε τα σχόλιά του, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι η συνεχιζόμενη κατασκευή του Ισραήλ αποτελεί «παραβίαση του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου».

Ο Ντουζαρίκ δήλωσε ότι η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL/FINUL) έχει ζητήσει την αφαίρεση του τείχους.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε χθες Παρασκευή ότι το τείχος διασχίζει τη Μπλε Γραμμή. «Το τείχος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου των IDF (σ.σ. Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 2022», δήλωσε ο εκπρόσωπος .

«Από την έναρξη του πολέμου, και ως μέρος των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από αυτόν, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν προωθήσει μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του φυσικού φράγματος κατά μήκος των βόρειων συνόρων», πρόσθεσε.

Η UNIFIL, που ιδρύθηκε το 1978, επιχειρεί μεταξύ του ποταμού Λιτάνι στα βόρεια και της Μπλε Γραμμής στα νότια. Η αποστολή συγκροτείται από περισσότερους από 10.000 στρατιώτες από 50 χώρες και περίπου 800 πολιτικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος σε έναν πόλεμο σχεδόν ενός έτους με τη λιβανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να κατέχει πέντε σημεία στον νότιο Λίβανο.

Η κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024 στηρίζεται στο ψήφισμα 1701 που έβαλε τέλος σε έναν προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, το 2006.

Το 2012, το Ισραήλ ξεκίνησε την κατασκευή τείχους σε τμήματα των συνόρων του με τον Λίβανο, ακολουθώντας τη χάραξη της “Μπλε Γραμμής” που θεσπίστηκε το 2000 από τον ΟΗΕ ως γραμμή εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο χώρες, μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Περίπου 10.800 κυανόκρανοι υπηρετούν στην ουδέτερη ζώνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο από τον Μάρτιο του 1978, όμως η εντολή της UNIFIL/FINUL αναμένεται να λήξει τον Δεκέμβριο του 2027. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν θέλουν να παραταθεί πέρα από αυτήν την ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ