Κάγια Κάλας: Απαράδεκτες οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής η ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας.

«Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση που θα μπορούσε να απειλήσει την περιοχή, την Ευρώπη και άλλες περιοχές, με απρόβλεπτες συνέπειες», ανέφερε.

«Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ στην περιοχή», δήλωσε η κυρία Κάλας.

«Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους εταίρους που έχουν δεχθεί επιθέσεις ή έχουν πληγεί. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και την εξεύρεση μόνιμης λύσης που θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», καταλήγει στη δήλωσή της.